На передовую провожали всем селом

Автор: Екатерина КазнинаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет
Фото Одноклассники, Большечеменевский территориальный отдел

Добровольцем на спецоперацию отправился начальник Большечеменевского территориального отдела Батыревского округа Станислав Капитонов.
Провожать 54-летнего Станислава Васильевича вышло все село. Хоть и работал Капитонов на этой должности всего год, но многими хорошими делами людям запомнился — при нем была благоустроена улица и поляна вблизи села, возведен храм — часовня в честь Георгия Победоносца. А еще он организовал плетение маскировочных сетей и сам участвовал в этом процессе. «Это дело мы обязательно продолжим», — пообещали ему большечеменевцы.
«Восхищаюсь вашим мужеством и вашей решимостью встать на передовую для защиты нашей Родины. Это честь и для вас, и для нас», — сказал Станиславу Капитонову глава Батыревского округа Рудольф Селиванов, встретившийся с ним накануне отправки в зону СВО. И пожелал бойцу-контрактнику скорейшего возвращения домой с Победой.

Опубликовано: 16 октября 2023 г.


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