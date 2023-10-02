На передовую провожали всем селом

Добровольцем на спецоперацию отправился начальник Большечеменевского территориального отдела Батыревского округа Станислав Капитонов.

Провожать 54-летнего Станислава Васильевича вышло все село. Хоть и работал Капитонов на этой должности всего год, но многими хорошими делами людям запомнился — при нем была благоустроена улица и поляна вблизи села, возведен храм — часовня в честь Георгия Победоносца. А еще он организовал плетение маскировочных сетей и сам участвовал в этом процессе. «Это дело мы обязательно продолжим», — пообещали ему большечеменевцы.

«Восхищаюсь вашим мужеством и вашей решимостью встать на передовую для защиты нашей Родины. Это честь и для вас, и для нас», — сказал Станиславу Капитонову глава Батыревского округа Рудольф Селиванов, встретившийся с ним накануне отправки в зону СВО. И пожелал бойцу-контрактнику скорейшего возвращения домой с Победой.