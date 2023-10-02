Планерка Главы: домам — тепло, подросткам — работу

Республика подвела предварительные итоги развития за девять месяцев и особое внимание уделила школам

Выход на допандемийный уровень по внешнеторговому обороту, рост в строительстве и промышленном производстве, положительная динамика в инвестициях и розничной торговле — основные результаты регионального развития за три прошедших квартала озвучили на еженедельном правительственном совещании. Практически по всем ключевым макроэкономическим показателям Чувашия на сегодня удерживает планку выше среднероссийского уровня.

ПОРУЧЕНИЕ.

Сконцентрировать внимание на тех проектах, которые необходимо завершить до конца года.

По словам вице-премьера — руководителя Минэкономразвития Чувашии Дмитрия Краснова, среди регионов ПФО Чувашия занимает первое место по индексу промышленного производства и по динамике объема строительных работ. Заметно растет отгрузка товаров собственного производства: компьютеров, электронных, оптических и металлических изделий, транспортных средств, электрического оборудования. Всего с января по сентябрь отгружено товаров на 300 млрд рублей, что на треть больше, чем за тот же период прошлого года. Отмечен весомый вклад ряда предприятий: «Текстильмаш», НПК «ЭЛАРА», «Каскад», «Швейная фабрика «Пике» и других. В разрезе муниципалитетов хорошо сработали Чебоксарский, Козловский, Моргаушский округа, Канаш, Шумерля и Чебоксары.

В позитивной динамике, отметил Краснов, и номинальная заработная плата. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года инфляция в Чувашии гораздо ниже, чем в среднем по стране. Стабильная ситуация сохраняется на рынке труда.

О финансовых делах республики за этот же период доложил первый вице-премьер — руководитель Минфина Чувашии Михаил Ноздряков. Консолидированный бюджет по доходам исполнен на 77,7 млрд рублей, по расходам — 69,4 млрд рублей, сообщил он. Бюджет республики по доходам исполнен на 69,6 млрд рублей, по расходам — 60,4 млрд рублей. Оба бюджета исполняются с существенным профицитом.

Доходы в целом выросли по всем направлениям. Например, собственные доходы поступили в объеме 46,9 млрд рублей, что на 9,6 млрд рублей, или на 25,7% больше, чем годом ранее. «По основным бюджетообразующим налогам идет положительная динамика. К примеру, по налогу на прибыль рост сложился в 1,8 раза, что обусловлено увеличением объемов поступлений от промышленных организаций, предприятий, которые работают над выполнением оборонного заказа, а также ростом поступлений от кредитных организаций. По налогу на доходы физлиц рост составил 23,9%», — добавил Михаил Ноздряков.

Основная статья расходов традиционно направлена на социальную сферу. Существенно увеличились расходы на модернизацию школ. Растут инвестрасходы, расходы на здравоохранение, культуру и спорт.

До конца года остается два с половиной месяца, необходимо проанализировать, как идет освоение средств по проектам, сделать прогноз, прежде всего, по объектам строительства и капитального ремонта, подчеркнул руководитель Минфина. Уже сегодня, по словам министра, можно использовать механизм резервного фонда, чтобы направить средства на мероприятия, которые еще можно провести в этом году. В Минфине ждут предложения и заявки.

Резюмируя итоги социально-экономического развития республики, Глава Чувашии сообщил, что 2023 год планируется завершить с ростом валового регионального продукта на 5,1%, инвестиций — на 9,8%. Он также обозначил, что необходимо максимально эффективно использовать открывшиеся возможности, более усердно и целенаправленно работать.

ПОРУЧЕНИЕ.

Провести детальный анализ подготовки муниципалитетов к отопительному сезону, а также поступивших от населения обращений.

С 6 октября в республике начался отопительный сезон. По словам руководителя Минстроя Чувашии Михаила Коледы, средний процент подачи тепла на сегодня составляет 99,81%. Не завершены работы по пуску тепла в четырех муниципальных образованиях — Алатырском, Комсомольском и Ядринском округах, а также в Чебоксарах.

Не все гладко прошло в Шумерле и Козловском округе. По словам министра, в Шумерле тепло подано на сегодня в стопроцентном объеме, последними тепло получили дома по улице Ленина 11 и 12 октября. Кроме того, на прошлой неделе шумерлинцы жаловались на отсутствие горячей воды. Часть домов получит ее ближе к 30 октября. Поступило, наконец, тепло и в дома Козловского округа. Правда, в семи домах потекли трубы внутренней разводки, вопрос сейчас отрабатывается с управляющими компаниями, за пару дней неполадки должны устранить.

Не завершены полностью работы по подготовке объектов коммунального хозяйства к отопительному сезону в Новочебоксарске, Чебоксарах и Шумерле. Не все муниципалитеты получили паспорта готовности к отопительному периоду.

Свой мониторинг в эти дни проводит и Госжилинспекция Чувашии. С начала октября по поручению Главы республики ведомство организовало горячую линию. За две недели в инспекцию поступило порядка 250 звонков с жалобами на отсутствие тепла или его слабую подачу, пик обращений пришелся на 11 и 12 октября. По словам руководителя инспекции Виктора Кочеткова, большинство заявок уже отработаны. Основные причины недостаточного теплоснабжения — «завоздушивание» системы отопления, отсутствие перепада давления, аварии на теплосетях. Например, в одной из многоэтажек по бульвару Юности в Чебоксарах в нескольких квартирах из-за «воздушной пробки» холодные батареи в залах. Устранить проблему пока невозможно, так как собственник крайней верхней квартиры, где можно было бы «спустить» воздух, уехал с семьей на отдых.

«Необходимо совместно с муниципалитетами и управляющими компаниями проанализировать, как велась подготовка к отопительному сезону, на должном ли уровне была организована работа. Чтобы мы понимали, почему возникли проблемы с подачей тепла, какие мероприятия нужно проводить, чтобы избежать таких ситуаций в дальнейшем», — констатировал Олег Николаев. И напомнил, что до 15 ноября необходимо подготовить паспорта готовности тем, кто еще этого не сделал.

ПОРУЧЕНИЕ.

Вопросы по строительству школ держать на особом контроле.

Исполняющий обязанности министра образования Чувашии Алексей Лукшин рассказал, как идет строительство трех школ в рамках концессионных соглашений с ООО «ПроШкола». Достроить и сдать эти объекты должны не позднее 31 декабря 2024 года. В чебоксарском микрорайоне «Солнечный» строится школа на 1400 мест с бассейном и учебно-производственными мастерскими. Сейчас там обустраивается подвал, возводятся монолитные перекрытия, цокольный этаж. А в Новочебоксарске, где создается школа химико-биологического направления на 1100 мест, на стройплощадке уже укладывают кирпичные стены, монтируют железобетонные конструкции, готовят место для чаши бассейна. Продолжаются работы и по строительству школы на 825 мест в поселке Кугеси.

Олег Николаев напомнил, что помимо трех школ, которые возводятся по концессионному соглашению, в республике строятся еще четыре школы: две — в Канашском и Цивильском округах по программе «Комплексное развитие села» и две — в чебоксарских микрорайонах «Университет» и «Садовый». Руководитель Минстроя Михаил Коледа заверил, что последний объект в этот раз все-таки должны сдать.

ПОРУЧЕНИЕ.

На следующий трудовой сезон рассмотреть варианты привлечения работодателей к вопросу трудоустройства подростков.

В каникулы и свободное от учебы время сегодняшние старшеклассники не прочь с пользой провести время, приобрести первоначальные профессиональные навыки, которые могут пригодиться им в будущем. По словам руководителя Минтруда Чувашии Алены Елизаровой, по итогам этого года временной работой будет охвачено более 15 тысяч подростков от 14 до 18 лет, большая часть из них уже прошла трудовую вахту летом. На эти цели, как правило, ежегодно выделяются средства из республиканского и местного бюджетов. Но Олег Николаев просил рассмотреть возможность привлечь к вопросу трудоустройства молодежи и работодателей коммерческого сектора, которые по большому счету должны быть заинтересованы в подготовке будущей смены. Например, сейчас обсуждается возможность организовать подростковые трудовые отряды по примеру студенческих, сказал Глава республики. Такие бригады могут быть более привлекательны для предприятий. Работодателей в свою очередь можно было бы заинтересовать определенными бонусами за прием молодежи на несложную работу.

Олег Николаев обратил внимание на то, что тема трудоустройства подростков сейчас широко обсуждается. Для молодежи это не только возможность заработать, почувствовать свою полезность. Это еще и ранняя профориентация, и трудовое воспитание. «Уверен, в ближайшее время условия трудоустройства подростков станут проще», — отметил Олег Николаев. Однако, по его словам, нужно четко понимать, для чего мы трудоустраиваем молодежь. Формально проводить эту работу — недопустимо, считает руководитель региона.

Рассмотрели на совещании и другие вопросы, в частности, по внедрению муниципального инвестиционного стандарта. «Анализ реализации инвестиционных проектов показывает, что большинство административных задержек происходит именно на муниципальном уровне. Поэтому мы идем по пути создания единых подходов и понятных процедур для всех участников процесса», — обозначил Глава Чувашии.