В Чувашии может открыться Мариинско-Посадский колледж экологии и природопользования

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Там, где учился Андриян

«Обсудили сегодня эту тему с министром науки и высшего образования Российской Федерации Валерием Николаевичем Фальковым», — сообщил на своей страничке в Телеграм Глава Чувашии Олег Николаев.

С этой целью рассматривается предложение Главы Чувашии передать республике имущественный комплекс филиала Поволжского государственного технологического университета. Сам филиал образовательную деятельность не осуществляет, но располагает необходимой базой — учебными аудиториями, мастерскими, общежитием. Именно здесь в свое время получил образование наш выдающийся земляк, дважды Герой Советского Союза Андриян Николаев.

Также достигнуты договоренности об открытии на базе ЧГПУ имени И.Я. Яковлева объединенного диссертационного совета по педагогическим специальностям для Чувашии и Марий Эл, где в настоящее время нет таких советов, и о дальнейшей поддержке материально-технической базы ЧГУ имени И.Н. Ульянова, сообщает пресс-служба Администрации Главы Чувашии.



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