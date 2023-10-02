«ЭЛАРА» вдвое увеличила объемы производства

Автор: Игорь ГерасимовВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Об этом заявил Глава республики Олег Николаев, посетив предприятие и ознакомившись с производством радиоэлектронной продукции.

«Цифры говорят о том, что все цели, которые были обозначены Президентом страны по решению производственных задач, на заводе эффективно реализуются, — сказал Глава Чувашии. — Это яркий пример того, как нужно использовать новые возможности, которые открываются в сложные времена. Оптимизируя внутреннее пространство, строя новые площадки, не прекращая производственные процессы, предприятие за этот год нарастило объемы производства в два раза. Отсюда и повышение производительности труда, рост средней заработной платы, а самое главное — великолепные перспективы на будущее».

Модернизация и обновление технологического оборудования стали возможны благодаря поддержке Фонда развития промышленности Чувашской Республики. По словам генерального директора предприятия Андрея Углова, в результате площадь цеха выросла практически в два раза. «Количество оборудования на момент старта программы было 40 единиц, к концу этого года мы должны увеличить наш станочный парк до 90 единиц — рост колоссальный. За восемь месяцев 2023 года по отношению к аналогичному периоду предыдущего года выручка АО «ЭЛАРА» выросла в 2,4 раза, в 4,6 раза увеличены инвестиции в основной капитал. На предприятии осваиваются новые виды продукции: изготовление приборов для автомобильной промышленности, производство систем управления для АЭС и другие. Активно идет импортозамещение и выпуск конкурентной продукции, соответствующей мировым стандартам», — сказал он.

А в Канаше запустят новое производство полимерной продукции. Научно-производственное объединение «ЭНЕРГОГАЗ» станет десятым по счету резидентом территории опережающего социально-экономического развития «Канаш». Инвестиционный проект одобрен комиссией по рассмотрению заявок на заключение соглашений об осуществлении деятельности в ТОСЭР «Канаш» под руководством Главы Чувашии.
Объем инвестиций составит почти 290 млн рублей, а выход на проектную мощность ожидается к 2025 году. Для местных жителей будет создано 41 рабочее место со средней заработной платой в 58 тыс. рублей. Проектом предполагается производство полимерных электросварных муфт, полимерных труб и полимерных литьевых фитингов.
Помимо создания рабочих мест, предполагается организация в Чувашии уникальной испытательной лаборатории по полимерным материалам, которая, наряду с производством, окажет влияние на развитие смежных отраслей экономики региона, сообщает пресс-служба Администрации Главы Чувашии.

Опубликовано: 5 октября 2023 г.


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