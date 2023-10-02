В Москве открылась Всероссийская агропромышленная выставка «Золотая осень»

Автор: Екатерина КазнинаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Ждем урожая медалей и договоров

На отдельном выставочном стенде региона свою продукцию — от картошки до мясных деликатесов — представят более 20 предприятий и фирм. С каждой «Золотой осени» представители республики привозят немало наград, наверняка урожайным на медали окажется и год нынешний.
В ходе выставки, сообщают в республиканском Минсельхозе, планируется подписать документы о сотрудничестве с семью организациями из России и Беларуси. Темы их проработаны заранее. По словам вице-премьера — министра сельского хозяйства Чувашии Сергея Артамонова, соглашения нацелены на содействие в развитии хмелеводческой и животноводческой отраслей, а также технической модернизации предприятий агропромышленного комплекса республики.
Так, с селекционно-генетическим центром ООО «Интерген Рус» и ООО «Генетик» будут закреплены договоренности о взаимодействии в улучшении молочного и мясного скотоводства по требованиям мировых стандартов. Предусмотрены в них и подготовка и переквалификация специалистов животноводства, и взаимодействие с генетическими лабораториями. Для поддержки хмелеводческой отрасли планируется заключить соглашение с пивоваренной компанией «Балтика». А несколько соглашений, запланированных к подписанию с белорусскими и российскими компаниями, будут направлены на содействие в обеспечении агропромышленного комплекса Чувашии материально-техническими ресурсами и техникой.

Опубликовано: 4 октября 2023 г.


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