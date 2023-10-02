Транспорт, связывающий сердца

На днях Чувашию облетела весть: «Правительственная комиссия по региональному развитию одобрила применение облигаций ДОМ.РФ для модернизации транспортного состава и инфраструктуры в Чебоксарах. В общей сложности за счет льготного финансирования будет приобретено 92 современных троллейбуса».

— Это пополнение нашего парка весьма кстати, — не скрывает своего удовлетворения директор недавно созданного ГУП ЧР «Чувашское транспортное управление» Андрей Васильев. — На сегодня более 200 троллейбусов эксплуатируются со сверхнормативным сроком и требуют замены. Как говорится, дальше некуда.

— В прошлом году, когда ваше предприятие — оно тогда называлось «Чебоксарское троллейбусное управление» — посетил депутат Госдумы России Анатолий Аксаков, вы рассказывали, каким тяжким финансовым бременем ложится на вас эксплуатация устаревшего электрического транспорта… — напоминаю я.

— Да, так оно и есть, — отвечает Андрей Валерьевич. — Троллейбусы старой модели по сравнению с современными потребляют примерно на 25 процентов больше электроэнергии. Также очень дорого обходится ремонт старого подвижного состава. А об уровне комфорта для пассажиров даже говорить не приходится. Чебоксарцы прекрасно знают, насколько современные троллейбусы отличаются от устаревших моделей.

— Надо учесть еще один важный момент, — включается в разговор начальник отдела транспорта Минтранса Чувашии Артем Пилкин. — У нас наблюдается большой износ инфраструктуры электроснабжения троллейбусного транспорта. Есть высокие риски возникновения аварийных ситуаций в связи с износом оборудования и контактной сети, а также моральным устареванием оборудования. Большая часть тяговых подстанций и контактной сети построена более 50 лет назад. Их техническое состояние вызывает тревогу. Если, к примеру, выйдет из строя самая изношенная тяговая подстанция № 1, обслуживающая центральную часть города, вся столица встанет. Поэтому их надо срочно ремонтировать.

— За счет республиканского бюджета?

— Не только. В республиканском бюджете на 2023 год на модернизацию инфраструктуры городского наземного электрического транспорта заложено 153 млн. Примерно столько же будет выделено за счет инфраструктурных облигаций ДОМ.РФ. Это позволит нам заменить систему телеуправления 8 тяговых подстанций в городах Чебоксары и Новочебоксарск и контактные сети на отдельных участках улично-дорожной сети. Реализация этой программы обеспечит сокращение аварийных ситуаций, увеличение нагрузки на контактную сеть и предоставит возможность дополнительного выпуска на линию троллейбусов, что очень важно с учетом новых поступлений.

Обновление парка городского наземного электротранспорта осуществляется в рамках реализации проекта развития Чебоксарской городской агломерации, который разрабатывает ДОМ.РФ. Он органически вписывается в современную теорию урбанистики, где во главу угла ставят создание жизненного пространства для людей.

— Инфраструктурный заем выделяется на закупку подвижного состава и обновление тяговых подстанций, — комментирует директор подразделения «Инфраструктурные облигации» ДОМ.РФ Александр Аксаков. — Хотя программа развития Чебоксарской городской агломерации — это несколько иной проект, но оба направления комплиментируют друг другу. Это особенно важно, если учесть то, что ДОМ.РФ занимается и жилищным строительством в Чебоксарах.

По словам Александра Анатольевича, только благодаря нынешнему проекту, по самым скромным подсчетам, в столице Чувашии будет построено более 285 тыс. кв. м жилья и жилищные условия улучшат не менее 4600 семей.

Разумеется, новые троллейбусы прежде всего позволят решить одну из самых острых коммуникационных проблем — наладить устойчивую транспортную связь между Чебоксарами и Новочебоксарском.

— Из общей партии 59 троллейбусов будут выделены на организацию новых маршрутов, связывающих столицу с Новочебоксарском, — рассказывает Андрей Васильев. — Уже в конце года намечено открытие первого маршрута, где будет курсировать 21 троллейбус с удлиненным автономным ходом.

Приходится слышать и скептические голоса, дескать, заем ДОМ.РФ — это тот же кредит, который придется возвращать, а потому восторг не очень уместен. Но тут важно другое: инфраструктурный заем с льготной ставкой — это часть механизма господдержки развития регионов. Да, кредит надо возвращать, но гарантом в данном случае выступает Правительство России. Многие области и республики хотели бы включиться в этот проект, но Чувашия их опередила. «Когда узнали про эту новость, многие мои коллеги из других регионов стали звонить мне, — улыбается Андрей Валерьевич. — Все удивлялись: «Как вам это удалось?»

Никакого секрета здесь нет. В первую очередь инициативу проявили Глава Чувашии Олег Николаев и Анатолий Аксаков. Еще в 2021 году они в Москве встретились с генеральным директором АО «ДОМ.РФ» Виталием Мутко и обсудили вопросы финансирования жилищного строительства и развития транспортной системы будущей Чебоксарской городской агломерации посредством инфраструктурных облигаций.

Прошло всего два года, а уже видны реальные результаты. Но это только начало. За первой партией новых троллейбусов последуют другие. Возможно, рубеж в две сотни преодолеть не удастся, но официально было заявлено, что всего в 2023-2024 годах в республике рассчитывают приобрести 153 новых троллейбуса.

Алексей Кряжинов