Олег Николаев расскажет коллегам о работе с молодежью

Сегодня Глава Чувашии примет участие в заседании Совета при полномочном представителе Президента России в ПФО Игоре Комарове, которое состоится в Перми. Ключевой темой станет организация воспитательной работы с молодежью в современных условиях, сообщает Чувашинформ.

Олегу Николаеву будет что рассказать своим коллегам — им интересен опыт Чувашии по внедрению Стандарта молодежной политики на муниципальном уровне, который включает воспитательную работу с детьми и молодежью. В каждом районе и городе появилась должность советника главы муниципального образования по работе с молодежью. Дети активно участвуют в мероприятиях, посвященных строительству оборонительных рубежей. При поддержке родителей создано 65 мультфильмов и более 1000 макетов оборонительных рубежей. Очевиден рост вовлеченности молодежи Чувашии в военно-патриотические мероприятия — эксперты насчитали увеличение числа их участников на 13,7 тыс. человек. Все это и многое другое выводит республику на новый уровень организации воспитательной работы с молодежью.