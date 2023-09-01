После обращения на прямую линию маршрут №123 возобновил работу

Ровно через неделю после прямой линии Главы Чувашии отправился в рейс автобус маршрута 123 Чебоксары — Вурманкасы. Вопрос о возобновлении этого маршрута, напомним, был задан во время прямого диалога Олега Николаева с жителями республики. И вот проблема решена — в Минтрансе Чувашии оперативно провели переговоры с потенциальным перевозчиком, и вчера в половине седьмого утра автобус повез довольных пассажиров из Чебоксар в Вурманкасы. Ежедневно будет выполняться по пять рейсов, проинформировали в министерстве. Есть хорошая новость и по другому маршруту — № 105 «Чебоксары — Ишаки — Туруново»: с мая этот автобус тоже выпал из расписания и на дорогах не появлялся. Перевозки по 105-му маршруту будут возобновлены со следующей недели, состоялась процедура для определения перевозчика без проведения открытого конкурса на срок не более 180 дней, сообщают в Минтрансе. Расписание движения сейчас обсуждается с потенциальными пассажирами.