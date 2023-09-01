Первый взнос по ипотеке повысят и по одобренным кредитам

С 20 сентября вступает в силу постановление об увеличении первого взноса по льготным ипотечным программам с 15% до 20%.

Это касается не только основной льготной программы ипотеки на новостройки, но и семейной, дальневосточной ипотеки, IT-ипотеки, ипотеки для новых территорий и даже временно приостановленной сельской ипотеки. Изменения коснутся как новых заявок, так и решений, принятых банком до 20 сентября, если заемщик выходит на сделку с 20 сентября, сообщает «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу ВТБ. То есть даже если заявка на ипотеку была давно одобрена, то процентная ставка останется для заемщика прежней. Но придется срочно найти еще 5% от стоимости жилья для внесения первого взноса уже не в 15%, а в 20%.