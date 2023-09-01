ОЭЗ «Новочебоксарск» собирает резидентов

Возможными резидентами Особой экономической зоны «Новочебоксарск» являются проекты ПАО «Химпром» и ООО «Звениговский», которые готовят документы для подачи заявки в Экспертный совет. При этом «Звениговский» уже запустил мясоперерабатывающий цех мощностью 40 тонн в сутки, где заняты 50 человек. Об этом Глава Чувашии Олег Николаев заявил на встрече с вице-премьером — полпредом Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрием Трутневым. Речь шла о первых итогах функционирования ОЭЗ.

Сейчас завершается разработка планов обустройства и перспективного развития ОЭЗ, получены технические условия на электроснабжение и газоснабжение, завершается первый этап строительства объектов инфраструктуры. Олег Николаев поблагодарил вице-премьера за поддержку решения о создании ОЭЗ и пригласил в Чебоксары на I Всемирные игры национальных видов единоборств 4-8 октября. Планируется, что в них примут участие свыше двух тысяч спортсменов из 17 стран мира.