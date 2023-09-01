Специалисты «Чувашэнерго» завершают ремонтные работы на своих объектах

Ответственная работа с прицелом на комфортную зиму

Хотя нынче сентябрь и балует теплой солнечной погодой, осень все равно с каждым днем все отчетливее дает знать, что холода не за горами — и филиал ПАО «Россети Волга» — «Чувашэнерго», от которого во многом зависит комфорт жителей республики в предстоящие месяцы, завершает основные работы по ремонту электросетевого оборудования на своих объектах.

«Осталось нанести последние штрихи. В том числе — покрасить металлический забор вокруг территории подстанции», — встречая нас возле ворот ПС 110 кВ «Луч» в Чебоксарском муниципальном округе, говорит начальник службы подстанций Северного производственного отделения филиала «Чувашэнерго» Сергей Иваницкий. Подстанция действует с 1983 года, и текущий ее ремонт, который на таких объектах выполняется через каждые четыре года, безусловно, только покраской оборудования и металлоконструкций не ограничился.

По словам и.о. заместителя директора — главного инженера, заместителя главного инженера по техническому развитию и эксплуатации филиала Юрия Мусакова, силами персонала службы подстанций производственного отделения здесь выполнен достаточно большой перечень работ. В том числе капитально отремонтированы масляные выключатели, разъединители, проведен текущий ремонт двух силовых трансформаторов напряжением 110 кВ, основного оборудования первой и второй секций 10 кВ и т.д. «Также произведены соответствующие испытания, планово-предупредительное техобслуживание устройства релейной защиты и автоматики, — подключается к разговору начальник службы релейной защиты, автоматики и измерений производственного отделения Владимир Ананьев. — Проверены все реле — в том же объеме, как при первом запуске оборудования в работу, не отвечающие соответствующим параметрам заменены на новые».

Внимание корреспондента газеты привлекли мелкие белые гранулы, которыми один из сотрудников филиала заполнял емкость на оборудовании подстанции. Поймав мой вопросительный взгляд, энергетики поспешили с уточнением: «Это силикагель — точно такой же, который вы наверняка видели в маленьких пакетиках в коробках с новой обувью. Только там его очень мало, а здесь — в больших количествах. Защищаем им трансформатор собственных нужд подстанции от попадания влаги из внешней среды». Вроде бы мелочь, но это тоже важная и обязательная часть работы в рамках подготовки оборудования к эксплуатации в ОЗП, когда даже мелочи могут обернуться серьезными последствиями.

А вот и те самые отремонтированные масляные выключатели — важнейшие элементы подстанции, обеспечивающие ее безопасную и стабильную работу. Принцип их работы основан на использовании трансформаторного масла, которое служит для гашения дуги при размыкании контактов. Эти выключатели предотвращают перегрузки и короткие замыкания, обеспечивая эффективное и надежное управление электропитанием. Масло в каждом выключателе со временем теряет свое качество, что чревато последствиями. Проверка на «пробой», содержание влаги, других примесей показала необходимость его регенерации, что и было выполнено при ремонтных работах. Теперь состояние масла беспокойства не вызывает — еще послужит.

Внимательное отношение к обеспечению надежности работы подстанции очень даже объяснимо: от «Луча» запитан целый ряд населенных пунктов и сельхозпредприятий густонаселенного Чебоксарского муниципального округа. Их названия отмечены на соответствующих щитах в помещении комплектного распределительного устройства наружной установки (КРУН), куда нам тоже разрешили заглянуть — при строгом, конечно, соблюдении техники безопасности. ПТФ — это птицефабрика, находящаяся рядом, Тренькасы, Ильбеши, Б.Коснары, Шинерпоси — населенные пункты, которые получают электричество от этой подстанции. А это более 2,5 тыс. потребителей, в том числе множество социальных объектов — школы, детские сады, фельдшерско-акушерские пункты и т.д. Проведенные ремонтные работы на подстанции позволили повысить уровень надежности их электроснабжения.

Впрочем, вышедшая на финишную прямую, ремонтная кампания рассчитана на обеспечение безаварийной работы всего электросетевого хозяйства филиала «Чувашэнерго», и к ремонтным работам со всей ответственностью подошел персонал всех его трех производственных отделений.

ЮРИЙ МУСАКОВ,

и.о. заместителя директора — главного инженера филиала ПАО «Россети Волга» — «Чувашэнерго»: — С целью обеспечения беспере-бойного электроснаб-жения потребителей, в том числе при прохождении предстоящего осенне-зимнего периода, когда оборудование энергообъектов испытывает максимум нагрузок, работниками филиала «Чувашэнерго» выполнен капитальный ремонт 38 подстанций напряжением 35-110 кВ. Также отремонтировано более 1400 километров линий электропередачи всех классов напряжения, проведены расширение, расчистка просек под воздушными ЛЭП от древесно-кустарниковой растительности на площади 550 гектаров. Помимо подстанции «Луч» в списке основных объектов капитального и текущего ремонта в 2023 году — подстанции 110 кВ «Урмары» в Урмарском, «ЯМЗ» в Ядринском округах, «Новый город» в столице республики, подстанция 35 кВ «Чурачики» в Цивильском округе.

Ремонтная кампания идет к успешному завершению — в соответствии с утвержденными планами. При этом Юрий Константинович акцентировал внимание на том, что все работы выполнены и выполняются персоналом, имеющим соответствующую квалификацию, что позволяет обеспечивать качество ремонтов. И даже к таким работам, как вырубка зарослей под ЛЭП, вроде бы не требующим особой квалификации, подходят со всей ответственностью — для расчистки просек применяют современную мульчерную технику, которая позволяет существенно ускорить работу и решить проблему утилизации порубочных остатков. Исключается тяжелый ручной труд, весь цикл расчистки, измельчения и удаления древесной щепы выполняется за одну операцию. Измельченная древесная масса смешивается с верхним слоем почвы. И экология не страдает, и глазу, как говорят, приятно. Но главное, конечно, в том, что чистые просеки являются важным условием надежности работы электросетевого комплекса: сокращаются сроки нахождения мест повреждений ВЛ, уменьшается вероятность возникновения пожаров в лесных массивах и т.д.

Словом, к зиме энергетики подходят во всеоружии. Подтверждением этого должно стать получение филиалом паспорта готовности к ОЗП. Большой объем выполненных в рамках ремонтной кампании работ, необходимых для устойчивого функционирования электрооборудования и линий электропередачи в напряженный период, слаженность усилий всего персонала «Чувашэнерго» вселяют уверенность, что холодной зимой в наших домах будет светло и комфортно.