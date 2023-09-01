Без заявки и медсправки нормативы ГТО не примут

Ежегодно в нашей республике растет число любителей здорового образа жизни, которые следят за физической формой и занимаются спортом. Один из наглядных способов проверить себя — сдать комплекс «Готов к труду и обороне». Но порой у людей возникают вопросы о самой процедуре выполнения нормативов. Например, как подать заявку на сдачу норм ГТО и где их будут принимать? Об этом наш материал.

Ежегодно благодаря деятельности регионального оператора Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в нашей республике традиционно организуются различные фестивали ГТО среди школьников, студентов, спортивных семей и другие. Нередко проходят групповые сдачи нормативов для коллективов предприятий и общественных организаций. Многообразие форм реализации комплекса «Готов к труду и обороне» преследует главную цель — укрепление здоровья, гармоничное и всестороннее развитие личности, воспитание патриотизма.

Однако многие любители здорового образа жизни хотели бы пойти и выполнить нормативы без привязки к различным фестивалям и групповым сдачам. Что для этого нужно сделать?

Сначала необходимо зарегистрироваться на сайте www.gto.ru. После входа в личный кабинет каждому пользователю присваивается ID-номер, который является уникальным идентификатором в электронной системе, позволяющим выполнять нормативы ГТО в официальном режиме и отслеживать результаты. Далее нужно будет заполнить заявку, которая оформляется в ближайшем центре тестирования. Кстати, заявку можно подать как при личной явке, так и по звонку. Следующий шаг — получение медицинской справки о состоянии здоровья. Если все три пункта выполнены, то можно смело выполнять испытания и завоевывать знаки отличия ГТО.

ВАСИЛИЙ ПЕТРОВ, министр спорта Чувашии: «За время реализации комплекса ГТО регистрацию в единой информационной системе ГТО прошли почти 286 тысяч жителей Чувашии. Во втором квартале нынешнего года в центрах тестирования нормативы выполнили 20458 человек, свыше 3 тысяч человек по результатам получат знаки отличия ГТО. По итогам второго квартала Чувашия заняла девятое место во Всероссийском рейтинге реализации комплекса «Готов к труду и обороне». Мы и дальше продолжим целенаправленную работу по вовлечению жителей региона в движение ГТО и регулярные занятия физической культурой и спортом. Ведь ГТО — это хороший инструмент. Люди пробуют сдавать, и когда что-то не получается, они с удвоенной силой начинают заниматься, чтобы получить заветный знак отличия».

Конечно, интересный вопрос по поводу центров тестирования — в нашей республике их 26. В столице Чувашии центр тестирования работает на базе спортшколы «Спартак». В Алатырском муниципальном округе организация находится в местной спортшколе в селе Атрать. В Аликовском, Батыревском, Вурнарском, Ибресинском и Канашском округах центры тестирования функционируют также в спортшколах — «Хелхем», «Паттар», «Рассвет», «Патвар» и «Импульс» соответственно. Аналогичная практика действует в Козловском, Комсомольском, Красночетайском, и Моргаушском округах. Здесь подать заявку для выполнения нормативов нужно в спортшколах «Атал», «Кетне», «Хастар» и «Сывлах». В Красноармейском и Мариинско-Посадском муниципальных округах центры тестирования работают на базе местных спортшкол. Также и в остальных муниципалитетах республики некоммерческие организации для приема комплекса «Готов к труду и обороне» функционируют в республиканских спортшколах.

СПРАВКА «СЧ»

В нашей республике каждый год подводятся итоги реализации программы комплекса «Готов к труду и обороне». За 2022 год первое место занял Яльчикский муниципальный округ. Вторая строчка у Янтиковского округа, а замкнул тройку Комсомольский округ.