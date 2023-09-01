Садоводам компенсируют 50% затрат на инженерную инфраструктуру

Автор: Вячеслав ИвановВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

В Чувашии стартовал прием заявок от садоводов и огородников на возмещение 50% затрат на развитие инженерной инфраструктуры. 

Как поясняет вице-премьер — министр сельского хозяйства Сергей Артамонов, субсидии выделяются по решению Главы республики Олега Николаева из республиканского бюджета. Они предназначены на частичное возмещение расходов по развитию инженерной инфраструктуры на территориях садовых участков. Субсидии предусмотрены, в частности, на возведение, ремонт, монтаж, замену линий электропередачи, электроустановок, электросетей, трансформаторных подстанций. А также на бурение и обустройство водяных скважин, приобретение, ремонт и реконструкцию насосных станций. Возместят часть затрат и на ремонт дорог.

При этом субсидии не предоставляются на затраты по разработке проектной документации, проведение госэкспертизы, проверок сметной стоимости объектов. 

Опубликовано: 14 сентября 2023 г.


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