14 сентября в 12:00 Олег Николаев проведет прямую линию

«Поговорим о том, что волнует людей»

Завтра Глава Чувашии проведет прямую линию — вторую в нынешнем году и семнадцатую по счету за время руководства регионом.

«Для меня это важный диалог с нашими жителями, — отметил накануне прямой линии Олег Николаев. — Поговорим о том, что волнует людей, обсудим актуальные проблемы, планы развития родного края. Будет открытый разговор. Присоединяйтесь!»

Присоединиться к диалогу и задать вопрос Главе республики люди смогут во время прямого эфира, позвонив по телефону колл-центра — 8 (8352) 565-100. Но можно сделать это и заранее — передать свой вопрос через портал Госуслуг, записать его под постом о прямой линии в телеграм-канале Главы Чувашии или под закрепленным постом в группе «Чувашская Республика» ВКонтакте. Отправить, кстати, можно не только текст, но и аудио- или видеосообщение.

Трансляция прямой линии (начнется она в 12 часов) будет идти в телеграм-канале Олега Николаева, в группе «Чувашская Республика» ВКонтакте, в эфире Национального телевидения Чувашии, Национального радио Чувашии. А текстовую трансляцию вы сможете прочитать на сайтах и в социальных сетях информагентства «Чувашинформ» и газеты «Хыпар».