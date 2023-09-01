В Чувашии многодетным вместо участка предложат земельный сертификат

Общественному транспорту — социальные стандарты

У многодетных семей появляется выбор при строительстве собственного дома. Они смогут получить единовременную денежную выплату в виде сертификата взамен предоставляемого в бесплатную собственность земельного участка под застройку. Проект соответствующих поправок в Закон «О предоставлении земельных участков многодетным семьям в Чувашской Республике» принят на заседании правительства.

Анонсируя законопроект, вице-премьер — министр экономического развития и имущественных отношений Дмитрий Краснов добавил, что таким правом будут обладать и те, кто уже получил участок, но еще ничего не построил на нем. На сегодня в республике насчитывается порядка 850 таких семей, нуждающихся в жилье. Для выплаты сертификатов из расчета 250 тыс. рублей каждый потребуется дополнительно из бюджета более 214 млн рублей.

Глава республики Олег Николаев сказал, что законопроект созревал достаточно долго и непросто. При его разработке исходили из того, что у данной категории семей должна быть вариативность в решении этого вопроса, — об этом просили многие в ходе обсуждения темы. Особенно проживающие в городской местности. Наряду с этим следует ускорить застройку на уже полученных земельных участках, которых в регионе насчитывается около 4 тыс., добавил Глава. В условиях определенной ограниченности земельных ресурсов в республике непозволительно этим участкам зарастать сорняками. «Получили землю — через разные формы поддержки извольте ее застроить», — сказал Глава.

На заседании утвержден краткосрочный план реализации в 2024–2026 годах республиканской программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 2014–2055 годы. В плане ремонта до 2026 года 1193 дома общей площадью 4,9 млн кв. метров, в которых проживает более 170,5 тыс. человек, доложил министр строительства, архитектуры и ЖКХ Михаил Коледа.

Перечень подлежащих ремонту домов сформирован на основе утвержденных муниципальных планов. Общий объем финансирования ремонта составляет 9,2 млрд рублей.

Цифра 9,2 млрд рублей предусмотрено на капитальный ремонт многоквартирных домов в республике на 2024-2026 годы

Отдельный вопрос — замена лифтов в Чебоксарах и Новочебоксарске. В 2024 году намечено заменить 96 лифтов с истекшим сроком эксплуатации в 44 многоквартирных домах. На это выделяется 279 млн рублей, в том числе 97 млн — из республиканского бюджета. В 2025 году предстоит заменить 73 лифта в 31 доме, для чего предусмотрено 217,8 млн рублей. Олег Николаев подчеркнул необходимость ускорения обновления лифтового хозяйства.

На общественном транспорте будет действовать, кроме прочих, и социальный стандарт обслуживания пассажиров. Соответствующее постановление принято на заседании. Как рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства Владимир Осипов, предусматривается установить показатели качества обслуживания. В том числе определяются необходимые требования к доступности остановочных пунктов и транспортных средств для инвалидов, к соблюдению расписания. А также требования к подвижному составу в части оснащения системами информирования пассажиров, кондиционирования и вентиляции салонов, безналичной оплаты проезда. На маршруты рекомендуется привлекать подвижной состав, оборудованный для использования газомоторного топлива либо приводимый в движение электродвигателем. Постановление вступает в силу с 1 января 2024 года.

Глава республики напомнил, что требования социального стандарта федеральным центром озвучены не вчера, поэтому следует «не расслабляться, проявить наступательность в воплощении стандарта».

Величина прожиточного минимума на душу населения в целом по Чувашии на 2024 год составит 13271 рубль, что на 7,3% больше по сравнению с началом текущего года. Об этом доложила министр труда и социальной защиты Алена Елизарова. По основным социально-демографическим группам величина выглядит так: для трудоспособного населения — 14465 рублей, пенсионеров — 11413 рублей, для детей — 12873 рубля.

На заседании утверждены изменения в ряд других действующих правительственных документов.