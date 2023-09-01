Планерка Главы: явка на ДЭГ, подготовка к отопительному сезону, помощь Бердянскому району

Дополнительные и повторные выборы в минувшее воскресенье проходили в девяти округах республики. Замещению подлежали 15 мандатов, был выдвинут 81 кандидат, зарегистрировано в итоге 59 претендентов. Конкуренция наблюдалась достаточно острая — от трех до пяти кандидатов на мандат. Об этом сообщил и. о. председателя избирательной комиссии Чувашской Республики Игорь Михайлов на еженедельном совещании у Главы республики.

ПОРУЧЕНИЕ.

Закрепить успех, достигнутый на выборах в организации дистанционного голосования, чтобы так же эффективно его использовать в будущем.

В голосовании приняли участие 9,8 тыс. избирателей из 17,7 тыс., обладающих избирательным правом. Явка с ДЭГ составила в среднем 55,52%, без него — 47,81%. А если брать только «дистанционку», явка приблизилась к 96,45%. Это самый высокий показатель среди 25 регионов страны, где применялось дистанционное голосование. В целом выборы прошли открыто и гласно, на всех участках были наблюдатели, дал оценку Михайлов. В составе участковых комиссий присутствовали представители всех партий.

Олег Николаев выразил благодарность всем, кто участвовал в организации выборов, обеспечивал безопасность. Безусловно, радует, что Чувашия показала первенство в дистанционном голосовании, отметил Глава. Это говорит о том, что избиратели понимали, что и как надо делать при такой форме волеизъявления. Значит, была проведена хорошая соответствующая работа.

ПОРУЧЕНИЕ.

Внимательно следить за исполнением концессионного соглашения в сфере теплоснабжения. По возможности реализовывать его с опережением. Иметь все необходимые согласования по лимитам газа на октябрь, чтобы в любой момент начать отопительный сезон.

На носу — новый отопительный сезон. О ходе подготовки к нему доложил вице-премьер Павел Данилов. Средний процент выполнения подготовительных работ на объектах ЖКХ на 7 сентября составлял порядка 92%, в том числе котельных — более 96%, центральных теплосетей — 93%, водопроводных — 99%, канализационных — 99,3%, столько же — электрических. Завершена подготовка объектов в Алатырском, Ибресинском, Батыревском, Урмарском, Шумерлинском округах. Полностью подготовлены к зиме многоквартирные дома в Козловском, Комсомольском, Красночетайском, Яльчикском округах. В целом паспорта готовности оформлены на 46,4%. Продолжая тему «паспортизации», вице-премьер напомнил, что допуски готовности для теплоснабжающих и сетевых организаций должны быть оформлены не позднее 1 ноября. А муниципалитеты в целом обязаны их получить до 15 ноября. Только этот документ может служить полноценным пропуском в отопительный сезон.

Средний уровень готовности объектов социальной сферы составляет 88%. Но паспорта получили 73% из них.

Хорошо тут поработали, к примеру, в Канашском, Батыревском, Моргаушском муниципалитетах. Павел Данилов заострил внимание на просроченной задолженности за потребленные ресурсы.

На 1 сентября по сравнению с аналогичным периодом прошлого года она снизилась на 14,2%, составив 1,9 млрд рублей. В том числе за тепло — на 18,5%. Но в Аликовском округе долги выросли почти на 53%, в Красночетайском — вдвое.

Глава республики поручил взять на контроль работу по подготовке всех нужных согласований по лимитам газа на октябрь, чтобы отопительный сезон не застал врасплох. Ответственные лица должны обеспечить прохождение необходимых регламентных процедур.

Отмечен рост долгов за газ в округах, которые раньше избегали этого. В этой связи поручено таким должникам разработать и представить графики погашения задолженностей.

Глава также обратил внимание на предотвращение случаев отравления угарным газом с подачей отопления в доме. Такие прецеденты ранее бывали из-за неисправностей в вентиляции.

ПОРУЧЕНИЕ.

Продолжать всемерную поддержку подшефного Бердянского района Запорожья.

В Бердянском районе Запорожья работала бригада врачей из Чувашии. Как рассказал Владимир Степанов, вице-премьер — министр здравоохранения республики, в составе бригады специалисты самых разных профилей. Она была оснащена различным оборудованием и расходными материалами. За время пребывания бригады было осмотрено около 2 тыс. пациентов, проведена диагностика и оказана первичная помощь, выявлены больные, нуждающиеся в оперативной помощи. Один из пациентов прибыл в Чувашию для продолжения лечения.

Глава республики напомнил о том, что на бердянщине проведена уже достаточно большая работа в порядке шефской помощи. В том числе строителями, которые привели в порядок одну из школ. Помощь оказана и в подготовке к отопительному сезону. Глава призвал не ослаблять помощь нашим братьям.

Кстати

В Чебоксарах выступят ведущие творческие коллективы Донбасса. Об этом министр культуры, по делам национальностей и архивного дела республики Светлана Каликова сообщила на еженедельном совещании в Доме правительства.

24 и 25 сентября в Чувашской государственной филармонии состоятся концерты Донецкого академического симфонического оркестра имени Сергея Прокофьева и Заслуженного государственного академического ансамбля песни и танца «Донбасс». А на 3 октября в Чувашском государственном театре оперы и балета запланировано проведение патриотического концерта с участием профессиональных коллективов Чувашской Республики. Средства от продажи билетов будут перечислены в Фонд «ПЕРЛЕ», отметила Светлана Каликова.