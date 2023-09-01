В Шемуршинском округе прошел «Грибной фестиваль-2023»

В Шемуршинском округе в национальном парке «Чаваш вармане» на поляне активного отдыха «Липовый кРай» прошел «Грибной фестиваль-2023». В этом году любители грибов собрались вместе в десятый раз.

«Грибной фестиваль — уникальное событие, которое притягивает внимание не только жителей Чувашии, но и гостей республики», — отметил Глава Чувашии Олег Николаев. Фестиваль, кстати, посетили жители разных регионов нашей страны: Башкортостана, Марий Эл, Мордовии, Татарстана, Калмыкии, Пермского края, Астраханской, Воронежской, Кировской, Костромской, Нижегородской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Ульяновской областей, а также из Москвы. Грибной праздник несомненно повышает туристический интерес к республике, предлагая разнообразную интересную программу.

Между тем фестиваль этого года можно считать и хорошим образцом для тех мероприятий, которые пройдут в рамках тематики следующего года. «На планете есть такие места, которые отличаются особой ценностью и красотой своей природы. Природа национального парка не исключение, она уникальна и нуждается в особой охране. В 2024 году, объявленном Главой Чувашии Олегом Николаевым Годом экологической культуры и бережного природопользования, мы будем еще активнее работать в деле пропаганды уважения к лесным богатствам и сохранения традиций национального лесопользования», — заявил директор национального парка Юрий Татарских.

В целом фестиваль прошел на ура! Гости праздника насладились выставкой декоративно-прикладного творчества, фотозоной, мастер-классами, гастрономическими угощениями и фотовыставкой «Знакомьтесь: грибы съедобные и не очень». Помимо этого на фестивальной площадке была организована грибная ярмарка. Все желающие могли здесь приобрести грибные, домашние и лесные заготовки: мед, ягоды, вкусную выпечку, грибы, лекарственные и чайные сборы, банные веники, сувениры.

Ну и самое главное на фестивале, конечно же, — возможность сходить по грибы в хорошей компании. Как грибники со стажем, так и любители поучаствовали в тихой охоте — грибном марафоне. А чтобы никто не заблудился, всех грибников сопровождали опытные проводники. Для более ярких впечатлений всех участников накормили наваристым грибным супом от известного фермера, шеф-повара, посла гостеприимства Чувашии Евгения Шуваева.