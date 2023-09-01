Глава Чувашии вошел в ТОП-10 медиарейтинга губернаторов

Рейтинг составляет Агентство политических и экономических коммуникаций. По данным очередного исследования, он переместился с одиннадцатой на десятую строчку, сообщает Чувашинформ. Рейтинг АПЭК характеризует уровень готовности региональных лидеров к диалогу с населением и открытость губернаторских инициатив. Сейчас в нем по прежнему лидирует Сергей Собянин. На второй позиции новгородский губернатор Андрей Никитин. На третьей — руководитель Ямала Дмитрий Артюхов. А чаще всего ставят лайки и комментируют в сетях работу Рамзана Кадырова, он в рейтинге на пятой строчке.