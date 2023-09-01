Библиотекам выбирают профиль

Арт-холл, зал-трансформер, радиокласс, мульстудия, говорящие книги на флеш-картах — все это и многое другое есть теперь в Пархикасинской сельской библиотеке Чебоксарского округа. На днях она открылась после модернизации и добавила к своему названию гордую приставку — модельная.

«Библиотеки в республике модернизируются в рамках нацпроекта «Культура» при поддержке Минкультуры России и правительства Чувашии», — напомнила собравшимся на церемонию открытия обновленной библиотеки министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Светлана Каликова. Новая модельная библиотека — четвертая по счету в Чебоксарском округе и 16-я в республике, сообщила она. А до конца года в Чувашии откроются еще две модельных библиотеки — в Комсомольском округе и в Чебоксарах.

«Мы видим, насколько востребован новый формат работы библиотек, — отметила Каликова. — И Глава республики Олег Николаев поставил перед нами задачу — в 2024 году во всех муниципальных округах и городах должны открыться библиотеки нового поколения».

В современной и уютной сельской библиотеке каждый найдет себе занятие по душе. И взрослых, и детей объединят кружок детского и семейного творчества «Мастерилки», клуб семейного чтения «Семейный меридиан», киносалон «Книга для всех». Пенсионерам в библиотеке помогут освоить современные технологии и научат их пользоваться порталом Госуслуг. Для инвалидов и людей, имеющих проблемы со зрением, есть отдельный уголок — с книгами с укрупненным шрифтом, со шрифтом Брайля, «говорящими» книгами на флеш-картах, аудиокнигами. А для людей с нарушением функции слуха приобретен радиокласс Индиго — современное средство, передающее информацию слабослышащему человеку без помех.

Поможет библиотека и в профориентации подрастающего поколения. Для школьников постарше будет работать молодежная школа по профориентации «АгроПоколение». А самых юных читателей ждет клуб «Аграрикум»: в нем планируется проводить и экскурсии на сельхозпредприятия, и практические занятия — детвору, например, научат выращивать микрозелень.

«Эта библиотека является единственной сельскохозяйственной среди всех модельных библиотек», — рассказала директор Национальной библиотеки Чувашии Роза Лизакова. Профиль каждой библиотеке, по ее словам, выбирают после изучения особенностей экономики сельского поселения и муниципального округа и с учетом общественного мнения. Разнообразие библиотечных профилей, считает Лизакова, должно создать интересную, наполненную практику работы библиотек нашей республики.

«У меня трое детей, и мы планируем всей семьей посещать новую библиотеку, — поделилась планами жительница деревни Пархикасы Елена Григорьева. — Здесь много книг для маленьких детей и для взрослых, создана зона творческого пространства, что для ребят очень важно. Я рада, что сейчас в деревне есть все, что нужно для развития детей: и библиотека, и Дом культуры — все в шаговой доступности».

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В прошлом году Пархикасинская библиотека вошла в число победителей конкурсного отбора на предоставление межбюджетных трансфертов для создания модельных муниципальных библиотек в рамках нацпроекта «Культура». Из федерального бюджета пархикасинцам выделили 5 миллионов рублей. На эти деньги приобретены корпусная и мягкая мебель, VR-шлем, ноутбуки, интерактивная панель, жидкокристаллический телевизор, акустическая система, планшеты, мультстудия, книжный сканер, микроскоп, биолаборатория, песочный стол, музыкальный центр, оргтехника, настольные обучающие игры и более 2,7 тысячи экземпляров книг.