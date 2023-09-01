Сельхозтоваропроизводителям Чувашии могут возместить часть затрат на модернизацию объектов АПК

Соответствующее извещение подписал вице-премьер — министр сельского хозяйства Сергей Артамонов.

Как сообщает пресс-служба ведомства, речь идет об инвестиционных проектах, существенно значимых для сельскохозяйственной отрасли региона. На возмещение могут претендовать сельхозпроизводители, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство. А также российские организации, создающие или модернизирующие объекты АПК на территории Чувашии. На помощь могут рассчитывать и организации, производящие и осуществляющие выпуск в оборот молочной продукции.