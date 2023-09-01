Серьезных аварий стало меньше

Но это не должно успокаивать.

Число ДТП со смертельным исходом в республике в последние пять лет заметно снизилось. Однако считать ситуацию с безопасностью на дорогах благополучной преждевременно. Об этом шла речь на еженедельном совещании у Главы Чувашии Олега Николаева.

В январе — июле текущего года количество ДТП в регионе снизилось на 13,8% к тому же прошлогоднему периоду, доложил министр транспорта и дорожного хозяйства Владимир Осипов. Всего зарегистрировано 455 ДТП, в которых погибли 54 человека, 623 ранены. Несоблюдение скоростного режима, дистанции, выезд на «встречку», управление в нетрезвом виде, не пристегнутый ремень — вот основные причины ДТП и их тяжелых последствий, сказал министр.

Произошло 77 ДТП с участием детей до 16 лет, в них погибли 4 ребенка. Всплеск детской аварийности наблюдается, как правило, летом. Модными стали мототранспортные средства, которыми управляют подростки. Правда, весной внесены ограничения пользования такими средствами, за нарушения которых введены штрафы.

Летальная статистика на дорогах Чувашии с 2018 года имеет тенденцию к уменьшению. Если в том году погибли 162 человека, то в 2022 — 119. На 1 августа 2023 — 67. Но это не может успокаивать, сказал Осипов. Надо модернизировать дорожную инфраструктуру, более наступательно вести пропагандистско-­профилактическую работу. В этом году на дорогах установлено еще 83 комплекса видеофиксации.

Под особым контролем — транспортировка детей. По данным министра образования Дмитрий Захарова, в республике используется 363 школьных автобуса. Кроме этого, около 40 машин на доставку на различные мероприятия. Все автобусы оснащены системами спутниковой навигации и другими средствами. Во всех школах проводятся профилактические мероприятия.

По мнению начальника Управления государственной инспекции безопасности дорожного движения МВД по Чувашии Владимира Романова, одной из насущных проблем безопасности движения является разделение транспортных потоков в противоположном направлении. Но даже на обновленной улице Гражданской в столице такое разделение не предусмотрено. Ожидается резкий всплеск движения на дороге Чебоксары — Сурское в связи с введением в эксплуатацию трассы М­12, что обострит ситуацию. Кроме того, начальник ГИБДД подчеркнул, что каждый седьмой случай гибели в ДТП связан с нетрезвым состоянием водителей.

Олег Николаев с сожалением констатировал, что люди становятся образованней, а культура среди водителей падает. Пропаганда, модернизация — все это хорошо, но пока такие вот бескультурные водители не почувствуют неотвратимость наказания за свою безалаберность и безответственность, толку будет мало, добавил Глава.

Олег Николаев поручил создать межведомственную комиссию по контролю за деятельностью школ по подготовке водителей. Ее качество — важный фактор обеспечения безо­пасности на дорогах.

Требования безопасности к школьным автобусам особые — срок их службы, в частности, не должен превышать десяти лет. Поэтому каждый год школьный автопарк республики пополняется новыми машинами: они заменят на линии уже отработавшие свое автобусы.

Фото Максима Васильева из архива редакции