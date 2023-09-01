Праздник знаний и надежд

Автор: Игорь ГерасимовВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

«Этот день знаменует собой начало нового учебного года для школьников и студентов, а для наших первоклассников и первокурсников — старт большого пути в большой и полный открытий мир знаний», — такими словами Глава Чувашии начал свое традиционное поздравление с Днем знаний 1 сентября.

Каждый из наших школьников и студентов — достояние республики, надежда на ее процветание, считает Олег Николаев. Именно они в скором времени будут вносить свой достойный вклад в развитие своей малой родины. А их стремление к знаниям, здоровое любопытство и любознательность станут проводником на пути к успехам, достижениям и победам. Это значит, что каждый из них имеет уникальную возможность состояться как выдающаяся личность, профессионал своего дела и патриот своей страны.

«Безусловно, велика и неоценима в этом роль воспитателя, педагога, учителя и наставника, которые всю свою жизнь посвящают самому благородному и созидательному делу — служению детям. Желаю всем вам счастья, успехов и всего самого доброго!» — закончил Глава Чувашии.

Опубликовано: 31 августа 2023 г.


Читайте также:

Временно исполняющим обязанности Главы Чувашии назначен Олег Николаев
Олег Николаев: «Нам надо сконцентрироваться, прежде всего, на достижении национальных целей..."
Олег Николаев заявил о намерении повысить эффективность консультативно-совещательных органов при Гла...
Врио Главы Чувашии Олег Николаев провел свою первую еженедельную правительственную планерку
Финалистами конкурса «Лидеры России» стали четыре представителя Чувашии
Цитата номера
Врио Главы Чувашии Олег Николаев навестил участницу войны
«Гордимся тем, что видим вас, можем взять за руки»

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.