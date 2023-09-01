Праздник знаний и надежд

«Этот день знаменует собой начало нового учебного года для школьников и студентов, а для наших первоклассников и первокурсников — старт большого пути в большой и полный открытий мир знаний», — такими словами Глава Чувашии начал свое традиционное поздравление с Днем знаний 1 сентября.

Каждый из наших школьников и студентов — достояние республики, надежда на ее процветание, считает Олег Николаев. Именно они в скором времени будут вносить свой достойный вклад в развитие своей малой родины. А их стремление к знаниям, здоровое любопытство и любознательность станут проводником на пути к успехам, достижениям и победам. Это значит, что каждый из них имеет уникальную возможность состояться как выдающаяся личность, профессионал своего дела и патриот своей страны.

«Безусловно, велика и неоценима в этом роль воспитателя, педагога, учителя и наставника, которые всю свою жизнь посвящают самому благородному и созидательному делу — служению детям. Желаю всем вам счастья, успехов и всего самого доброго!» — закончил Глава Чувашии.