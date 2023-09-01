АНАСТАСИЯ ТРУТНЕВА,

управляющий Чувашским отделением ПАО Сбербанк:

«Сегодня первоклашки услышат первый в жизни звонок на урок и погрузятся в незабываемое приключение под названием «школа». Поздравляю всех школьников и студентов с Днем знаний! Уверена, что вы — наше светлое будущее. Множество детей примет участие в забегах юбилейной, 85-й, эстафеты газеты «Советская Чувашия», которая пройдет завтра на стадионе «Олимпийский». Приглашаю всех любителей здорового образа жизни принять участие в Фестивале спорта прессы и поддержать спортсменов. Участники и зрители получат незабываемые эмоции. Ведь эстафета газеты «Советская Чувашия» — это знаковое спортивное событие с богатой историей».