1 сентября — День знаний

Дорогие школьники, студенты, педагоги, родители!

1 сентября — добрый и волнующий праздник всех поколений. Это начало нового жизненного этапа, полного удивительных открытий и интересных событий.

В Чувашской Республике уделяется особое внимание комплексному развитию сферы образования, поддержке учителей, детей и молодежи. Строятся новые и капитально ремонтируются действующие школы, объекты культуры и спорта. Делается все для того, чтобы юные жители республики могли максимально реализовать свои способности.

Каждому школьнику и студенту искренне желаю успехов в учебе, настойчивости и терпения в достижении поставленных целей, надежных и верных друзей. Помните, что знания — это бесценное богатство, его никто никогда не сможет у вас отнять. Не бойтесь трудностей, мечтайте, стройте самые смелые планы и верьте в себя. Вы обладаете неповторимыми талантами и сможете реализовать все заветные мечты!

Особые слова признательности — педагогам и наставникам. Спасибо за вашу ответственную работу, неравнодушие и любовь к своему делу. Уверен, сегодняшние дети, юноши и девушки всегда с теплотой будут вспоминать ваши мудрые уроки.

Поздравляю всех с Днем знаний! Желаю неиссякаемой энергии, вдохновения, уверенности, ярких побед в новом учебном году!

Председатель Государственного Совета Чувашской Республики, Секретарь Чувашского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Леонид Черкесов