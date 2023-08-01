Кластер из Чувашии — в федеральном реестре

Машиностроительный кластер республики включен в реестр Минпромторга России. В кластер, во главе которого Чебоксарский завод силовых агрегатов (ЧЗСА), входят 20 предприятий из Чувашии, Липецкой области и города Москвы.

По итогам 2022 года общий объем выручки участников кластера, в которых трудятся более 2 тыс. человек, превысил 6 млрд рублей. К 2027 году предусмотрено увеличение производства импортозамещающей продукции на сумму свыше 15 млрд рублей, инвестиции в основной капитал на уровне 7 млрд рублей и создание более 3 тыс. рабочих мест.

Ранее Глава Чувашии Олег Николаев на выставке «Иннопром-2023» рассказал в том числе о господдержке кластеров. «Будем развивать импортозамещение, экспорт продукции, инвестиционную привлекательность»,— подчеркнул тогда он. В свою очередь руководитель кластера Александр Дмитриев отмечает, что регистрация кластера в реестре Минпромторга позволит пользоваться широким кругом мер государственной поддержки — от субсидий на технологическую оснастку и оборудование до оптимизации налоговых отчислений в рамках реализации инвестиционных проектов.

В настоящее время участники кластера реализуют четыре проекта по производству товаров, замещающих импортные продукты. Одним из проектов является производство ЧЗСА электрических и дизельных вилочных погрузчиков, а также освоение ведущих мостов уникальной для российского машиностроения номенклатуры. Участник кластера и резидент Сколково компания «Априорные решения машин» уже приступила к реализации проекта по созданию российского электропривода на основе вентильно-индукторных электрических машин, сообщает пресс-служба Администрации Главы республики.

Справка «СЧ»

В Чувашии в настоящее время действуют девять кластеров. Из них два федеральных — производителей дверей и машиностроительный, остальные региональные. Это электротехнический, IT, пищевого оборудования, креативный, приводного машиностроения, рециклинга вторсырья, текстильной и легкой промышленности.