Спортсмены из Чувашии завоевали «серебро» на первенстве России по спортивному туризму

Автор: Николай АрхиповВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Соревнование проходило в селе Аргамач-Пальна Липецкой области.
За медали престижных соревнований боролись представители 27 регионов России. Как сообщили в Минспорта Чувашии, на пешеходной дистанции четвертого класса отличился квартет спортсменок из нашей республики. Группа в составе Екатерины Жарковой, Валерии Лекомцевой, Ксении Сидоровой и Анастасии Алексеевой заняла второе место среди юниорок 16-21 года. После удачного выступления на соревнованиях наши спортсменки будут вести серьезную подготовку к чемпионату России, который пройдет 11-17 сентября в Волгоградской области.

Опубликовано: 28 августа 2023 г.


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