Спортсмены из Чувашии завоевали «серебро» на первенстве России по спортивному туризму

Соревнование проходило в селе Аргамач-Пальна Липецкой области.

За медали престижных соревнований боролись представители 27 регионов России. Как сообщили в Минспорта Чувашии, на пешеходной дистанции четвертого класса отличился квартет спортсменок из нашей республики. Группа в составе Екатерины Жарковой, Валерии Лекомцевой, Ксении Сидоровой и Анастасии Алексеевой заняла второе место среди юниорок 16-21 года. После удачного выступления на соревнованиях наши спортсменки будут вести серьезную подготовку к чемпионату России, который пройдет 11-17 сентября в Волгоградской области.