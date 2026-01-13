Более 200 кг вещей собрали сотрудники Сбера в Чувашии в рамках акции «Второе дыхание вещей»

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

8% всех мировых выбросов приходится на производство обуви и одежды. Обработка ткани, заготовка пряжи, производство и транспортировка предметов гардероба оказывают существенную нагрузку на экологическую систему, поэтому осознанность в потреблении сегодня – не дань моде, а необходимое условие комфортной жизни общества. При этом важно осознанно подходить не только к покупке новых вещей, но и к утилизации старых.

На протяжении всего 2025 года сотрудники Чувашского отделения Сбербанка участвовали во внутрикорпоративном проекте «Второе дыхание вещей», основная цель которого – формирование принципов осознанного потребления.

Проект реализуется на постоянной основе. За 2025 год сотрудники банка собрали более 200 кг вещей, большая часть которых передана в благотворительные организации.

Анастасия Трутнева, управляющий Чувашским отделением Сбербанка:
«Развитие подобных внутрикорпоративных проектов —  наш вклад в осознанное потребление и популяризацию эко-повестки. Осознанность – часть нашей корпоративной культуры, которая охватывает все аспекты деятельности банка: от оказания услуг клиентам и внутрикорпоративных коммуникаций до социальных и экологических проектов, реализуемых нами на территории Чувашской Республики».
Опубликовано: 21 января 2026 г.


Читайте также:

В Чебоксарах прошел Всероссийский изобразительный диктант
Исполняющим обязанности министра природных ресурсов и экологии Чувашии назначен Виктор Косачев
Олег Николаев обсудил с руководством "Юрмы" проблему загрязнения воздуха
Олег Николаев поделился уникальным видео из домашнего архива
В правительстве Чувашии назначены кураторы нацпроектов
В заповеднике "Присурский" на две недели раньше срока проснулись сурки
Схема обращения с коммунальными отходами в Чувашии далека от оптимальной
Работники ЧЭСК провели для школьников урок, приуроченный к Всемирному дню водных ресурсов

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.