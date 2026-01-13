Более 200 кг вещей собрали сотрудники Сбера в Чувашии в рамках акции «Второе дыхание вещей»

8% всех мировых выбросов приходится на производство обуви и одежды. Обработка ткани, заготовка пряжи, производство и транспортировка предметов гардероба оказывают существенную нагрузку на экологическую систему, поэтому осознанность в потреблении сегодня – не дань моде, а необходимое условие комфортной жизни общества. При этом важно осознанно подходить не только к покупке новых вещей, но и к утилизации старых.

На протяжении всего 2025 года сотрудники Чувашского отделения Сбербанка участвовали во внутрикорпоративном проекте «Второе дыхание вещей», основная цель которого – формирование принципов осознанного потребления.

Проект реализуется на постоянной основе. За 2025 год сотрудники банка собрали более 200 кг вещей, большая часть которых передана в благотворительные организации.