«Билет в будущее» создал сайт-методичку по единой модели профориентации для школьников

ТАСС, 24 августа. Проект по профориентации школьников «Билет в будущее» создал отдельный сайт, посвященный единой модели профориентации — профориентационному минимуму, занятия по которой начинаются с 1 сентября во всех школах РФ. С помощью портала можно детально ознакомиться с программой будущего курса и спланировать уроки, сообщили журналистам в пресс-службе Фонда гуманитарных проектов.

«Для желающих ознакомиться с материалами профминимума в России, его преимуществами, уровнями погружения, посмотреть нормативные документы, оценить методическую базу, а также заглянуть в будущее курса „Россия — мои горизонты“ создана страница „Профминимум“ на сайте https://bvbinfo.ru/profminimum. Уже сейчас можно ознакомиться с программой будущего курса и спланировать уроки. Редакторы портала охватили широкий круг вопросов работы с родителями, партнерами, педагогами и детьми, которым сопутствует профессиональная работа в сфере профориентирования», — говорится в сообщении.

В цифровом штабе программы представлен широкий инструментарий — от уроков и занятий до ориентированных на практику методик, таких как экскурсии на предприятия и профессиональные пробы. «Современные условия подталкивают нас к тому, чтобы школа стала центром нового экономического роста. Это невозможно без профориентации. Чтобы на рынок выходили ребята, готовые к профессиональному выбору, необходимо политику по профориентации вывести на новый уровень. Именно с этим связано и появление профминимума. Открывая этот сайт мы даем возможность образовательным организациях и экспертам уже сейчас пользоваться всеми материалами для работы на нашей платформе», — приводятся в сообщении слова руководителя проекта «Билет в будущее» Ивана Есина.

Как ранее сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов, еженедельные занятия по профориентации «Россия — мои горизонты» будут проходить в 6-11-х классах всех российских школ с 1 сентября. Каждая школа выберет один из уровней реализации профминимума: базовый, основной или продвинутый. По его словам, в регионы уже направлены методические рекомендации, согласно которым предусмотрено семь направлений реализации профминимума.

«Билет в будущее» — это проект по профориентации школьников 6-11-х классов, который входит в федеральный проект «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование». Он помогает подросткам решить сложную задачу выбора карьеры. Проект объединяет десятки тысяч наставников, психологов и экспертов, которые готовы помочь каждому выбрать свою специальность. К проекту привлекаются родители и педагоги обучающегося. Более 1 млн 300 тысяч школьников стали участниками проекта. Многие из них уже выбрали свою профессию с помощью бесплатной программы «Билет в будущее» прямо в школах.