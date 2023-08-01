Льготная ипотека может вырасти вслед за ключевой ставкой

Шанс увеличения ставок и лимитов по льготным ипотекам в этом году существует, но изменения, скорее всего, коснутся не всех программ, а только одной — с господдержкой «для всех», считают опрошенные «Российской газетой» эксперты. Это связывают с тем, что затраты бюджета увеличатся после резкого повышения ключевой ставки Банком России до 12%.

«После внепланового увеличения ключевой ставки вероятность роста ставок по ипотечным госпрограммам на горизонте до конца года действительно существует, особенно если ключевая ставка продолжит расти», — поделился с «РГ» младший директор по корпоративным рейтингам агентства «Эксперт РА» Вячеслав Путиловский. По его мнению, это связано с тем, что расходы бюджета резко увеличиваются при росте ключевой ставки, поскольку приходится тратить больше средств на субсидирование льготных госпрограмм. В связи с этим повышение ставок может коснуться «льготной» ипотеки, которая сейчас выдается под 8%. Но адресные госпрограммы: семейную, сельскую и ИТ-ипотеку — скорее всего, пока трогать не будут ввиду их социального значения, отметил эксперт.