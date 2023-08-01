Развивать детские таланты — в новых «Кванториумах»

В нашей республике откроются два новых детских технопарка. Как сообщил «Чувашинформ», они будут созданы на базе двух чебоксарских лицеев — № 4 и № 44. Благодаря нацпроекту «Образование» и одобрению Минпросвещения России для школьников появится 766 мест для занятий внеурочной деятельностью, а также 10 центров «Точек роста». Общий объем финансирования из федерального бюджета составляет более 41,9 млн рублей. Напомним, что в настоящее время в нашей республике работают три детских технопарка вне школ — два стационарных на базе столичного Дворца детского (юношеского) творчества и новочебоксарского химико-механического техникума. Мобильный «Кванториум» функционирует на базе Алатырского технологического колледжа.