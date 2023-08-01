У Чувашии будет отдельный стенд

Чувашия представит достижения агропрома республики на выставке «Золотая осень — 2023» в Москве. Для презентации региона готовится отдельный стенд.

Как сообщает пресс-служба Минсельхоза, XXV Российская агропромышленная выставка «Золотая осень — 2023» состоится 4-7 октября в Москве, на базе Российского государственного аграрного университета — МСХА имени К.А. Тимирязева. Ежегодно мероприятие собирает на одной площадке сотни компаний из разных регионов России, здесь проводятся презентации продукции, техники, инновационных разработок и новейших технологий в сфере АПК.

В этом году на выставке будет смонтирован отдельный стенд Чувашии. На «Золотой осени» в 2022 году аграрии республики завоевали 51 медаль, в том числе 41 золотую, 8 серебряных и 2 бронзовые.