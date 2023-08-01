Посткроссеры отправят в регионы 2 тыс. открыток с фестиваля «Вышитая Россия» в Чувашии

ЧЕБОКСАРЫ, 19 августа. /ТАСС/. Участники фестиваля «Вышитая Россия» подписали в Чебоксарах около 2 тыс. почтовых открыток с изображением чувашской вышивки для рассылки в различные регионы страны. Об этом сообщила ТАСС пресс-секретарь Чувашского национального музея Оксана Иванова по итогам всероссийского симпозиума посткроссеров.

«На площадке [всероссийского симпозиума посткроссеров на фестивале „Вышитая Россия“] было около 50 человек, они приехали из разных регионов. <…> Сегодня около 2 тыс. открыток [подписали]», — сказала Иванова.

По ее словам, посткроссеров вдохновил проект «Вышитая карта России». На первом этапе в регионах разработали открытки с элементами вышитой карты своего субъекта и обменивались с другими посткроссерами.

Для всероссийского симпозиума посткроссеров в Чебоксарах была создана почтовая открытка, посвященная фестивалю «Вышитая Россия». Образцом стало полотно с чувашской вышивкой, вручную вышитое специально для посткроссеров сотрудницей музея Татьяной Петровой.

Организаторы симпозиума сообщили ТАСС, что открытки будут направлены не только в регионы России, но и не менее чем в десять стран мира. В июне глава Минкультуры Чувашии Светлана Каликова отмечала, что проект «Вышитая карта России» вдохновил сообщество посткроссеров на масштабную акцию по обмену открытками с изображением карты. Для каждого региона была создана отдельная почтовая карточка.

Фестиваль стал продолжением проекта «Вышитая карта России», в ходе которого мастера из разных регионов вручную вышили карту страны. Фестиваль открылся 17 августа в Чебоксарах и завершится 20 августа. В программе — одноименная выставка, публичные лекции, мастер-классы, творческие лаборатории по вышивке, концерты и ярмарка изделий декоративно-прикладного искусства.