Аграрии Чувашии будут представлены на форуме «Россия»

Сельскохозяйственные достижения Чувашии будут представлены на Международной выставке-форуме «Россия». В Минсельхозе республики прошло совещание по подготовке к этому событию. Форум пройдет в Москве на территории ВДНХ с 4 ноября 2023 года до 12 апреля 2024 года. Свои достижения презентуют все 89 субъектов страны. День Чувашии на выставке запланирован на 1 декабря. Состоится презентация региона, пройдут деловые обсуждения о социально-экономическом развитии республики. На экспозиции представят особенности национальной культуры, достижения в экономике, туризме, здравоохранении, промышленности, в агропромышленной отрасли.