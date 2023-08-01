Аграрии Чувашии будут представлены на форуме «Россия»

Сельскохозяйственные достижения Чувашии будут представлены на Международной выставке-форуме «Россия». В Минсельхозе республики прошло совещание по подготовке к этому событию. Форум пройдет в Москве на территории ВДНХ с 4 ноября 2023 года до 12 апреля 2024 года. Свои достижения презентуют все 89 субъектов страны. День Чувашии на выставке запланирован на 1 декабря. Состоится презентация региона, пройдут деловые обсуждения о социально-экономическом развитии республики. На экспозиции представят особенности национальной культуры, достижения в экономике, туризме, здравоохранении, промышленности, в агропромышленной отрасли.
Опубликовано: 14 августа 2023 г.
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