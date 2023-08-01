Обновляется мост над Сурой

Автор: Игорь ГерасимовВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Алатырском муниципальном округе продолжается ремонт моста через реку Сура на автомобильной дороге «Аниш». Протяженность моста — 388 метров, сообщают в Минтрансе Чувашии.

Подрядная организация ООО «Стройсервис» завершила работы по ремонту левой половины моста — сейчас она уже открыта для движения автотранспорта. Полностью заменено покрытие мостового полотна, включая гидроизоляцию, защитный слой, установлены новые деформационные швы, перила и барьерное ограждение.

Сейчас строители приступили к ремонту второй половины моста. На объекте ведутся демонтажные работы, ремонт пролетного строения и бетонного укрепления. Проезд по мосту осуществляется в реверсивном режиме. 

Все работы по контракту должны быть завершены к середине ноября 2023 года. Их общая стоимость составит порядка 249 млн рублей.

Напомним, в этом году в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Чувашии в эксплуатацию введут еще три единицы искусственных сооружений общей протяженностью 538,8 погонных метра.

 

Фото mintrans.cap.ru

Опубликовано: 14 августа 2023 г.


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