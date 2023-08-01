49 проектов социальных предпринимателей претендуют на грантовую поддержку

Об этом сообщает пресс-служба уполномоченного по защите прав предпринимателей Чувашии.

Минэкономразвития республики уже завершило прием заявок от обладателей статуса «социальное предприятие». Благодаря нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство» бизнес, решающий социальные задачи, может получить на реализацию своих бизнес-проектов до 500 тыс. рублей.

О своем желании получить господдержку заявили 49 социальных бизнесменов. Итоги конкурсного отбора станут известны в конце августа — предпринимателям еще предстоит защитить свои проекты перед комиссией.

В 2021 и 2022 годах поддержку получили 29 проектов на 13,3 млн рублей. В 2023-м объемы поддержки выросли — социальные предприниматели получат в виде грантов более 22 млн рублей. Традиционно большинство проектов «социальщиков» связано с дополнительным образованием детей и взрослых — на грантовую поддержку претендуют языковые школы, танцевальные и спортивные клубы, детские образовательные центры.

Впервые возможность участвовать в конкурсе получили индивидуальные предприниматели с инвалидностью без наемных работников, рассказали в министерстве.