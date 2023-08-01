Чувашский козырь в рукаве сборной

Автор: Владимир НардинВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет
У Сергея Козырева накопилось уже немало трофеев. Но ожидается, что их будет еще больше. Фото ТАСС

Тренерский штаб сборной России по борьбе решил задействовать на II Играх стран СНГ в Белоруссии вольника из Чувашии Сергея Козырева. И не прогадал: представитель категории до 97 кг выступил успешно, завоевал золотую медаль.
В финальной схватке борец вольного стиля одолел соперника из Белоруссии Владислава Козлова. Но сначала ему предстояло сразиться в четвертьфинале с Рахмонджоном Махмадбековым из Таджикистана, затем, в полуфинале — с Сергеем Саргсяном из Армении.
Выступление сборной России по вольной борьбе на соревнованиях в Белоруссии можно оценить как более, чем успешное. Отечественные спортсмены завоевали в этой дисциплине семь золотых медалей и одну серебряную.
Сам Козырев с золотыми медалями тоже на «ты». Он уже становился чемпионом России, до этого победителем чемпионата Европы среди кадетов, летних юношеских Олимпийских игр. В результате завоевал путевку и на летнюю Олимпиаду-2020 в Токио (из-за пандемии коронавируса была перенесена на 2021 год), правда, на этот раз в весовой категории до 125 кг. Успеха на ОИ в столице Японии россиянин не достиг, потерпев поражение уже в первом раунде. Но и не сломался, свидетельством чего, к примеру, стал нынешний успех в Белоруссии.
II Игры стран СНГ проходят в Белоруссии с 4 по 14 августа, с участием представителей 22 стран. То есть не только тех, кто входит в состав СНГ. Спортсмены разыгрывают медали в 20 видах спорта.
Сергей Козырев родился в Северной Осетии, первые спортивные шаги сделал именно там. Чувашию же он представляет с февраля 2021 года.

ВАСИЛИЙ ПЕТРОВ, министр спорта Чувашии:
«От имени Минспорта Чувашии, себя лично и всех поклонников вольной борьбы поздравляю Сергея и его наставника — главного тренера сборной Чувашии по спортивной борьбе Арсена Келехсаева и президента профильной региональной Федерации, Героя России Николая Федоровича Гаврилова с триумфом! Гордимся!»
Опубликовано: 10 августа 2023 г.


Читайте также:

В Чебоксарах состоялось первенство и чемпионат Чувашии по смешанному боевому единоборству (ММА)
Цитата номера
Выступление чувашских борцов на чемпионате России назвали настоящей сенсацией
Спортсмены из Чувашии завоевали две золотых медали на кубке мира по самбо «Мемориале Харлампиева»
Чувашские бойцы ММА отличились на чемпионате в Казани
Борец Сергей Козырев выиграл «серебро» в острой конкуренции
Сергей Козырев и Вероника Чумикова завоевали путевки на Олимпиаду в Токио
В Международный День бокса на Красной площади пройдут бои с участием лучших боксеров Чувашии

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.