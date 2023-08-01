Чувашский козырь в рукаве сборной

Тренерский штаб сборной России по борьбе решил задействовать на II Играх стран СНГ в Белоруссии вольника из Чувашии Сергея Козырева. И не прогадал: представитель категории до 97 кг выступил успешно, завоевал золотую медаль.

В финальной схватке борец вольного стиля одолел соперника из Белоруссии Владислава Козлова. Но сначала ему предстояло сразиться в четвертьфинале с Рахмонджоном Махмадбековым из Таджикистана, затем, в полуфинале — с Сергеем Саргсяном из Армении.

Выступление сборной России по вольной борьбе на соревнованиях в Белоруссии можно оценить как более, чем успешное. Отечественные спортсмены завоевали в этой дисциплине семь золотых медалей и одну серебряную.

Сам Козырев с золотыми медалями тоже на «ты». Он уже становился чемпионом России, до этого победителем чемпионата Европы среди кадетов, летних юношеских Олимпийских игр. В результате завоевал путевку и на летнюю Олимпиаду-2020 в Токио (из-за пандемии коронавируса была перенесена на 2021 год), правда, на этот раз в весовой категории до 125 кг. Успеха на ОИ в столице Японии россиянин не достиг, потерпев поражение уже в первом раунде. Но и не сломался, свидетельством чего, к примеру, стал нынешний успех в Белоруссии.

II Игры стран СНГ проходят в Белоруссии с 4 по 14 августа, с участием представителей 22 стран. То есть не только тех, кто входит в состав СНГ. Спортсмены разыгрывают медали в 20 видах спорта.

Сергей Козырев родился в Северной Осетии, первые спортивные шаги сделал именно там. Чувашию же он представляет с февраля 2021 года.

ВАСИЛИЙ ПЕТРОВ, министр спорта Чувашии: «От имени Минспорта Чувашии, себя лично и всех поклонников вольной борьбы поздравляю Сергея и его наставника — главного тренера сборной Чувашии по спортивной борьбе Арсена Келехсаева и президента профильной региональной Федерации, Героя России Николая Федоровича Гаврилова с триумфом! Гордимся!»