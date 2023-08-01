Специалистов по ГЛОНАСС будут готовить в ЧГУ

Автор: Елена ТрыВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Специалистов по созданию и использованию спутниковых навигационных систем (СНС) будут готовить с этого учебного года в Чувашском госуниверситете имени И.Н. Ульянова. Обучение планируют проводить на базе лаборатории факультета радиоэлектроники и автоматики. Оборудование для нее поставляет ВНИИР «Прогресс», образовательная программа разрабатывается при участии МГТУ имени Н.Э. Баумана.

Лабораторию оснастят четырьмя установками спутниковых радионавигационных систем. На крыше главного корпуса университета уже установлены специальные антенны, на факультет поступили модели спутников ГЛОНАСС.

В вузе новое направление называют перспективным, ведь СНС — это инновационные технологии, которые дают точную информацию о местоположении, навигации и времени. Они используются сегодня в сельском хозяйстве, мониторинге транспорта, геодезии, строительстве, космической отрасли и многих других сферах.

Опубликовано: 4 августа 2023 г.


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