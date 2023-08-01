35 женщин Чувашии пройдут грантовую программу «Мама-предприниматель»

Как сообщает пресс-служба Минэкономразвития, завершился отбор участниц на этот конкурс. Поступило рекордное количество число заявок — 73, из которых эксперты отобрали 35. В ближайшие дни они пройдут обучение в центре «Мой бизнес». В завершающий день участницы презентуют комиссии свои предпринимательские проекты. Мама, у которой он станет наиболее убедительным, получит грант в сумме 100 тыс. рублей и путевку на федеральный этап проекта.

Программа реализуется по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Организаторы конкурса Минэкономразвития России, Фонд «Наше будущее», Корпорация МСП при участии Союза женщин России.