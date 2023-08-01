Символом-талисманом предстоящего фестиваля «Зеленое золото России-2023» станет Хмеленок

Автор: Вячеслав ИвановВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет
Фото cap.ru

Такой персонаж утвержден оргкомитетом мероприятия.
С Олимпиадой-80 ассоциируется мишка, с «Ядринмолоко» — буренка с ромашкой, есть талисманы у спортивных команд, учебных заведений и даже у Минсельхоза Чувашии. Свой символ должен быть и у фестиваля, сказал вице-премьер — министр сельского хозяйства Сергей Артамонов. И им станет Хмеленок. Разработан первый «прототип» персонажа, к фестивалю его облик будет доработан.
Фестиваль состоится на территории Чебоксарского речного порта 12-19 августа. Знакомить жителей и гостей столицы с традициями пивоварения будут пивзаводы из 8 регионов страны, а угощать гастрономическими изысками к напиткам — более 25 фермеров и предприятий общественного питания.

Опубликовано: 3 августа 2023 г.


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