Новый руководитель «Чувашэнерго» — из «Лидеров России»

Главе Чувашии представлен новый директор филиала ПАО «Россети Волга» — «Чувашэнерго». Им стал Илья Ионочкин, ранее занимавший должность заместителя министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства республики. Имеет также опыт работы в энергетических структурах, в том числе в «Россетях». В 2020 году Илья Ионочкин стал суперфиналистом конкурса «Лидеры России» и прошел профессиональную переподготовку в Высшей школе государственного управления РАНХиГС по специальности «Мастер государственного управления для руководителей».

«То, что Илья Олегович был одним из участников управленческой команды Чувашии — это не только полезный и интересный опыт для него, но и залог эффективного взаимодействия «Чувашэнерго» и правительства республики. Это позволит принимать быстрые и верные решения на благо региона», — сказал Олег Николаев в ходе рабочей встречи с генеральным директором ПАО «Россети Волга» Александром Гавриловым.

Был обсужден ход реализации проектов электросетевой компании на территории республики. Глава региона поблагодарил энергетиков за оперативную и слаженную работу во время устранения последствий урагана, прошедшего в минувшие выходные. Отмечен вклад энергетиков в экономику Чувашии. Реконструкция подстанций, расширение энергетических мощностей, развитие электросетевого хозяйства напрямую способствуют развитию как отдельных предприятий, так и промышленности в целом.

«Высокая динамика промышленного производства в Чувашии в текущем году является собирательным эффектом от комплексной работы и подходов, которые за три года сформированы правительством как базис промышленной политики. В частности, энергоснабжение индустриальных парков в Новочебоксарске и Батыревском округе — это те проекты, которые лежат в области нашей промышленной политики, они позволят поддержать высокий темп промышленного производства», — заявил Глава Чувашии.

В настоящее время ведутся интенсивные работы по реконструкции подстанции «Светлая», осуществляющей электроснабжение более 26 тыс. жителей и ряда крупных предприятий Новоюжного района Чебоксар. Начата реконструкция воздушных линий электропередачи в Аликовском, Янтиковском и Красночетайском муниципальных округах республики, модернизация подстанции в Алатыре.

Александр Гаврилов в свою очередь подчеркнул, что формирование единого вектора развития электросетевого комплекса совместно с правительством Чувашии способствует дальнейшему развитию региона. Об этом сообщает пресс-служба Администрации Главы республики.