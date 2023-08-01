Мастера Чувашии собрались на форум

Выставка изделий, мастер-классы по гончарному искусству, валянию валенок и чувашской вышивке, общение и обсуждения — так в Мариинском Посаде прошел первый окружной форум ремесленников и мастеров народных художественных промыслов. На слет собралось более полусотни участников со всей республики. Цели форума — предоставить умельцам возможность поделиться опытом, обсудить проведение совместных мастер-классов на базе домов культуры, используя в том числе и возможности проекта «Пушкинская карта». Рабочими «кейсами» по развитию народных промыслов с чувашскими мастерами поделились коллеги из Карелии, Тульской и Кемеровской областей. Презентованы были и новые республиканские проекты: создание гончарной мастерской в Мариинско-Посадской школе искусств, открытие ремесленных двориков и другие. Участники форума предложили проводить в Мариинском Посаде регулярные ярмарки и открыть там ремесленный центр.