Грозовой фронт нанес удар

Из-за непогоды пострадали люди

Разгулявшаяся в конце минувшей недели стихия нанесла ощутимый ущерб. Как в республике было организовано противостояние ей и что предпринимается для устранения последствий — об этом шла речь на еженедельном совещании у Главы Чувашии Олега Николаева.

Наиболее заметно стихия прошлась по объектам энергообеспечения, отметил руководитель региона. Десятки социальных учреждений и тысячи жилых домов остались без электричества. К сожалению, не обошлось и без жертв — на Волге из-за сильного ветра в воде оказались пассажиры катера. Один из них, ребенок, погиб, еще двоих разыскивают.

Первые сообщения об аварийном отключении энергоснабжения в результате прохождения грозового фронта с обильными осадками и шквалистым ветром стали поступать к вечеру 28 июля, рассказал и.о. руководителя ГКЧС Чувашии Александр Степанов. В субботу отключения произошли в нескольких населенных пунктах Батыревского, Комсомольского, Чебоксарского и Вурнарского округов. Без электричества остались две с половиной тысячи жилых домов и девять социально значимых объектов.

В полдень 29 июля метеорологи распространили экстренное предупреждение о желтом уровне погодной опасности — грозах, ливнях, граде, резком усилении ветра. Вторая волна не заставила себя ждать: в 71 населенном пункте Козловского, Урмарского, Цивильского, Ибресинского, Канашского, Чебоксарского, Мариинско-Посадского округов произошло аварийное отключение энергоснабжения. В этой зоне оказались 45 социально значимых объектов и семь с половиной тысяч жилых домов с населением более 17 тыс. человек. Порывами ветра были повалены десятки деревьев, повреждено 11 опор электролиний и 3 линии газопровода, ведущих к частным домам, с крыш нескольких строений сорвало кровлю.

Наиболее сложная обстановка наблюдалась в Цивильском округе, где без электроэнергии остались 20 сел и деревень.

На ликвидацию последствий стихии вышли десятки аварийных бригад. По словам Степанова, к 4 часам утра 31 июля в большинстве населенных пунктов электроподачу удалось восстановить.

Глава республики отметил высококвалифицированную оперативную работу специалистов ГКЧС. Стоит задача — в кратчайшие сроки завершить восстановительные работы, прежде всего на социально значимых объектах, подчеркнул он. К работе должны подключиться все профильные министерства во взаимодействии с администрациями округов.

Надо подсчитать ущерб, определить перечень работ, источники их финансирования и все необходимые материалы представить до конца этой недели.

Настоящая трагедия разыгралась на Волге. Во время грозы с ветром 29 июля перевернулось маломерное судно, следовавшее от одного из сел Моргаушского округа на правый берег реки. На борту, рассчитанном на 5 человек, находились 10 пассажиров, в том числе 6 детей. Перегруз, усиленный высокой волной, и стал причиной того, что судно перевернулось. Люди оказались в воде, на помощь прибыли спасатели центра ГИМС. Живыми были обнаружены 7 человек, девочку 2023 года рождения спасти не удалось. Не у всех пострадавших имелись спасательные жилеты.

На следующий день после происшествия Центральным межрегиональным следственным управлением на транспорте Следственного комитета России возбуждено уголовное дело по факту затопления маломерного судна по статье о нарушении правил безопасности движения внутреннего водного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц. Также по сообщению Чувашской транспортной прокуратуры, с их стороны проводится проверка по факту данного ЧП.

Четырех несовершеннолетних пострадавших на Волге в состоянии средней тяжести срочно доставили в Республиканскую детскую клиническую больницу. Как сообщают в Министерстве здравоохранения республики, их состояние стабильное, угрозы жизни нет. Сейчас с ними работают врачи и психологи. Троих взрослых медики наблюдают амбулаторно.

Между тем

Ураганный ветер, грозы, ливень, град пронеслись по восьми субъектам Приволжского федерального округа — это республики Татарстан и Марий Эл, Чувашская Республика, Нижегородская, Пензенская, Ульяновская, Кировская и Самарская области. В результате шторма, который прошел через территорию ПФО, погибли несколько человек, среди которых были и дети. В Марий Эл на озерах Таир и Яльчик погибли семеро туристов, в том числе трое детей. На базе отдыха в Казани упавшее дерево нанесло смертельные травмы 14-летней девочке.

Также спасатели продолжают поиски 34-летнего судоводителя и ребенка в районе крушения легкого катера, затонувшего на реке Волга вечером 29 июля. Как сообщили в Главном управлении МЧС России по Чувашии, в поисковой операции задействованы 24 человека и 11 единиц техники.

Кстати Во время урагана на озере Яльчик в Марий Эл пострадал и житель Чувашии. Сейчас он в реанимации в Волжской центральной городской больнице. Об этом сообщили в «МариМедиа». Как рассказали в Минздраве Чувашии, как только состояние пациента будет стабилизировано, он будет переведен под наблюдение чебоксарских врачей. В эту же больницу были доставлены и два жителя Санкт-Петербурга, получившие различные травмы на озере во время непогоды.

Вячеслав Иванов Игорь Васильев