Грозовой фронт нанес удар

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет
С погодной агрессией столкнулась не только Чувашия, но и соседние регионы. 

Из-за непогоды пострадали люди

Разгулявшаяся в конце минувшей недели стихия нанесла ощутимый ущерб. Как в республике было организовано противостояние ей и что предпринимается для устранения последствий — об этом шла речь на еженедельном совещании у Главы Чувашии Олега Николаева.
Наиболее заметно стихия прошлась по объектам энергообеспечения, отметил руководитель региона. Десятки социальных учреждений и тысячи жилых домов остались без электричества. К сожалению, не обошлось и без жертв — на Волге из-за сильного ветра в воде оказались пассажиры катера. Один из них, ребенок, погиб, еще двоих разыскивают.
Первые сообщения об аварийном отключении энергоснабжения в результате прохождения грозового фронта с обильными осадками и шквалистым ветром стали поступать к вечеру 28 июля, рассказал и.о. руководителя ГКЧС Чувашии Александр Степанов. В субботу отключения произошли в нескольких населенных пунктах Батыревского, Комсомольского, Чебоксарского и Вурнарского округов. Без электричества остались две с половиной тысячи жилых домов и девять социально значимых объектов.

За два дня пользователи соцсетей оставили около сотни сообщений о поваленных деревьях и отключении электричества. Фото gcheb.cap.ru

В полдень 29 июля метеорологи распространили экстренное предупреждение о желтом уровне погодной опасности — грозах, ливнях, граде, резком усилении ветра. Вторая волна не заставила себя ждать: в 71 населенном пункте Козловского, Урмарского, Цивильского, Ибресинского, Канашского, Чебоксарского, Мариинско-Посадского округов произошло аварийное отключение энергоснабжения. В этой зоне оказались 45 социально значимых объектов и семь с половиной тысяч жилых домов с населением более 17 тыс. человек. Порывами ветра были повалены десятки деревьев, повреждено 11 опор электролиний и 3 линии газопровода, ведущих к частным домам, с крыш нескольких строений сорвало кровлю.
Наиболее сложная обстановка наблюдалась в Цивильском округе, где без электроэнергии остались 20 сел и деревень.
На ликвидацию последствий стихии вышли десятки аварийных бригад. По словам Степанова, к 4 часам утра 31 июля в большинстве населенных пунктов электроподачу удалось восстановить.
Глава республики отметил высококвалифицированную оперативную работу специалистов ГКЧС. Стоит задача — в кратчайшие сроки завершить восстановительные работы, прежде всего на социально значимых объектах, подчеркнул он. К работе должны подключиться все профильные министерства во взаимодействии с администрациями округов.
Надо подсчитать ущерб, определить перечень работ, источники их финансирования и все необходимые материалы представить до конца этой недели.
Настоящая трагедия разыгралась на Волге. Во время грозы с ветром 29 июля перевернулось маломерное судно, следовавшее от одного из сел Моргаушского округа на правый берег реки. На борту, рассчитанном на 5 человек, находились 10 пассажиров, в том числе 6 детей. Перегруз, усиленный высокой волной, и стал причиной того, что судно перевернулось. Люди оказались в воде, на помощь прибыли спасатели центра ГИМС. Живыми были обнаружены 7 человек, девочку 2023 года рождения спасти не удалось. Не у всех пострадавших имелись спасательные жилеты.

По факту затопления маломерного судна на Волге заведено уголовное дело. Фото Центрального МСУТ СКР

На следующий день после происшествия Центральным межрегиональным следственным управлением на транспорте Следственного комитета России возбуждено уголовное дело по факту затопления маломерного судна по статье о нарушении правил безопасности движения внутреннего водного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц. Также по сообщению Чувашской транспортной прокуратуры, с их стороны проводится проверка по факту данного ЧП.
Четырех несовершеннолетних пострадавших на Волге в состоянии средней тяжести срочно доставили в Республиканскую детскую клиническую больницу. Как сообщают в Министерстве здравоохранения республики, их состояние стабильное, угрозы жизни нет. Сейчас с ними работают врачи и психологи. Троих взрослых медики наблюдают амбулаторно.

Между тем

Ураганный ветер, грозы, ливень, град пронеслись по восьми субъектам Приволжского федерального округа — это республики Татарстан и Марий Эл, Чувашская Республика, Нижегородская, Пензенская, Ульяновская, Кировская и Самарская области. В результате шторма, который прошел через территорию ПФО, погибли несколько человек, среди которых были и дети. В Марий Эл на озерах Таир и Яльчик погибли семеро туристов, в том числе трое детей. На базе отдыха в Казани упавшее дерево нанесло смертельные травмы 14-летней девочке.
Также спасатели продолжают поиски 34-летнего судоводителя и ребенка в районе крушения легкого катера, затонувшего на реке Волга вечером 29 июля. Как сообщили в Главном управлении МЧС России по Чувашии, в поисковой операции задействованы 24 человека и 11 единиц техники.

Кстати
Во время урагана на озере Яльчик в Марий Эл пострадал и житель Чувашии. Сейчас он в реанимации в Волжской центральной городской больнице. Об этом сообщили в «МариМедиа». Как рассказали в Минздраве Чувашии, как только состояние пациента будет стабилизировано, он будет переведен под наблюдение чебоксарских врачей. В эту же больницу были доставлены и два жителя Санкт-Петербурга, получившие различные травмы на озере во время непогоды.
Вячеслав Иванов
Игорь Васильев
Опубликовано: 31 июля 2023 г.


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