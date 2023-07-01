Инженеры конкурируют с экономистами: абитуриенты решают, куда пойти учиться

В российских вузах — разгар приемной кампании. На этой неделе, во вторник, в университетах, институтах и академиях закончился прием документов от абитуриентов на бюджетные места, а вчера вузы опубликовали конкурсные списки. По ним кандидаты в студенты могут оценить свои шансы на поступление в то или иное учебное заведение и определиться, куда нести оригиналы аттестата или диплома после техникума. Узнать же о зачислении «на бюджет» по общему конкурсу абитуриенты смогут с 4 по 9 августа. «СЧ» выяснила, какие направления наиболее популярны сегодня у юношей и девушек, и во сколько нынче обходится гранит науки в Чувашии.

СПРАВКА «СЧ» По данным Министерства образования Чувашии, в республике действуют 12 вузов, в том числе два негосударственных: Чебоксарский кооперативный институт (филиал) Российского университета кооперации и Чебоксарский институт (филиал) Московского гуманитарно-экономического университета. По состоянию на 12 июля всего в вузах республики предусмотрено 3745 бюджетных мест.

В Чувашском государственном педагогическом университете имени И.Я Яковлева, как и в большинстве вузов республики, приемная кампания началась 20 июня. Как рассказала ответственной секретарь вузовской приемной комиссии Лариса Васильева, в этом году педуниверситету выделено 816 бюджетных мест — по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры и аспирантуры.

Желающих получить педагогическое образование немало. Так, в этом году, как отмечают в вузе, здесь приняли заявлений на 30% больше, чем в прошлом. В почете у абитуриентов такие профили, как психология и социальная педагогика, начальное образование, история и обществознание, история и иностранный (английский) язык, дошкольная дефектология, специальная психология, дизайн.

Традиционно высокий конкурс в вузе сложился на программы специалитета — это специализации «Психолого-педагогическая профилактика девиантного поведения несовершеннолетних», «Специальный перевод (английский и китайский языки)», «Специальный перевод (английский и испанский языки)».

Как и в прошлом году, интересны абитуриентам и непедагогические профили. Много заявлений поданы на такие направления, как «Информационные системы и web-приложения», «Реклама и связи с общественностью, «Спортивная тренировка в избранном виде спорта» и некоторые другие. Платное обучение на бакалавриате в ЧГПУ имени И.Я. Яковлева начинается с отметки 109 тысяч рублей в год. А по направлению «Физическая культура» стоимость составляет 155 тысяч рублей в год.

В этом году произошел ряд изменений в правилах приема в вузы. Новшества в основном коснулись порядка подачи документов. «Согласие абитуриента на зачисление заменено системой приоритетов. Кроме того, введена отдельная квота в 10% для участников СВО и их детей, а также Героев России или награжденных тремя орденами Мужества. Это вдобавок к уже существующей особой квоте для инвалидов, сирот и ветеранов боевых действий», — сообщила Лариса Васильева. Приказы о зачислении абитуриентов этих категорий, поступающих на этапе приоритетного зачисления, будут изданы уже 29 июля.

Для основной массы все решится в августе: 4 числа выйдут приказы о зачислении на основные бюджетные места по очной форме, а 9 августа — по заочной форме. «С выбором вуза необходимо определиться до 12.00 3 августа, то есть представить в вуз оригинал аттестата. А на какой именно профиль вас зачислят, система определит автоматически, исходя из указанных абитуриентом приоритетов», — добавила ответственный секретарь приемной комиссии педвуза Лариса Васильева.

Наплыв абитуриентов наблюдается и в Чувашском госуниверситете имени И.Н. Ульянова. Нынче там приняли более 19 тысяч заявлений, что почти на три тысячи больше, чем в прошлом году. По словам ответственного секретаря приемной комиссии университета Николая Петрова, ко всем направлениям подготовки и специальностям молодые люди проявляют хороший интерес, но наибольшим спросом в духе времени пользуются профессии в сфере IT-технологий, электроэнергетики, строительства, медицины. По-прежнему востребованы экономическое и юридическое образования.

Так, на факультете информатики и вычислительной техники конкурс доходит до 15-20 человек на одно бюджетное место, примерно столько же, около 15 человек, — на экономическом факультете. Достаточно высокая конкуренция наблюдается среди медиков и строителей — 6-7 человек на место. Но рекорд вот уже который год принадлежит специальности «Стоматология» — там на одно бюджетное место претендуют до 35 человек. К слову, на «Лечебное дело» в этом году выделили 225 бюджетных мест, что на 17 мест больше, чем в прошлом, а на «Педиатрию» — 85 против прошлогодних 73-х. Конкуренцию нашим ребятам по традиции составляют абитуриенты из соседних регионов: Татарстана, Марий Эл, Ульяновской области, Башкортостана. Впрочем, заявления в ЧГУ «слетаются» от Калининграда до Дальнего Востока и не только.

В топе «дорогих» направлений лидерство удерживают творческие специальности. На факультете искусств стоимость обучения доходит до 202 тысяч рублей в год («Музыкальное искусство эстрады», «Вокальное искусство», «Дирижирование», «Дизайн» и другие). Выучиться на стоматолога обойдется в 153 тысячи рублей, по специальностям «Педиатрия» и «Лечебное дело» — 146 тысяч. Юристов и экономистов подготовят за 102 тысячи рублей, инженеров — за 118 тысяч.

В рамках отдельной квоты, распространяющейся на участников СВО и их детей, в университете приняли более ста заявлений. Всего же в вузе на очную форму обучения по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, аспирантуры и ординатуры предусмотрено 1958 бюджетных мест. Из года в год эта цифра в вузе растет: два года назад, например, в ЧГУ было 1727 бюджетных мест. Среди подавших заявления есть и олимпиадники всероссийского уровня, и стобалльники. Как правило, они выбирают факультет ИВТ, медфак, экономфак. В каждом вузе для них предусмотрены свои «бонусы». В ЧГУ, например, таким ребятам выплачивается повышенная стипендия. Кроме того, повышенную стипендию вуз назначает победителям и призерам университетских и отраслевых олимпиад, победителям регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников, а также выпускникам с высокими баллами ЕГЭ.

Вот уже несколько лет абитуриенты вправе подавать документы любым удобным для них способом: лично, через портал госуслуг, по почте или в личном кабинете на сайте вуза. В этом году, как отмечают в госуниверситете, большинство абитуриентов воспользовались суперсервисом «Поступление в вуз онлайн» на портале госуслуг — такой вариант выбрали около 60% молодых людей.

Жаркая пора и в приемной комиссии Чувашского государственного аграрного университета. В этом году количество поданных заявлений там заметно превышает прошлогодние показатели — принято почти 8 тысяч заявлений. При том, что в аграрном вузе имеется 627 бюджетных мест по всем формам обучения.

Самое востребованное направление у поступающих — «Землеустройство и кадастры» (13 человек на одно место). Платное обучение здесь, кстати, самое дорогое: 155 тысяч в год. Популярны также инженерные и экономические специальности. На первых конкурс составляет 7-9 человек на место, на вторых — до 15.

«Хороший конкурс, что не может не радовать. Ребята заявляются с достаточно высокими баллами ЕГЭ, соответственно, пройдут самые талантливые», — комментирует ответственный секретарь приемной комиссии ЧГАУ Надежда Алтынова. Для высокобалльников в вузе тоже предусмотрена материальная поддержка. Так, весь первый семестр такие студенты, поступив на «бюджет», будут получать повышенную стипендию. Сумма зависит от баллов ЕГЭ.

Абитуриенты аграрного вуза предпочитали подавать документы при личном посещении приемной комиссии университета. Как отметила Надежда Алтынова, для многих важно изучить аудитории, побывать в общежитии, пообщаться с деканами и преподавателями.

У абитуриентов чебоксарского Политеха лидируют технические направления. Как рассказали в приемной комиссии, спросом пользуются IT-сфера, наземные транспортно-технологические средства, эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов, электроэнергетика, нефтегазовое дело, строительство. Всего в вузе приняли более 3100 заявлений. Для абитуриентов здесь приготовлены 165 бюджетных мест на очную форму обучения и 82 — на заочную. Конкурс на некоторые направления доходит до 9 человек на место. Что касается стоимости очного обучения, то она здесь начинается от 91 тысячи рублей в год.