«Фонд капремонта» в Чувашии намерен подать иски на всех должников до конца 2023 года

ЧЕБОКСАРЫ, 27 июля. /ТАСС/. Задолженность по взносам за капремонт общего имущества в многоквартирных домах в Чувашии превысила 600 млн рублей, до конца 2023 года судебные иски будут поданы на всех должников. Об этом сообщила в прямом эфире в группе «Чувашская Республика» в социальной сети «ВКонтакте» директор некоммерческой организации «Республиканский фонд капитального ремонта многоквартирных домов» (НО «Фонд капремонта») Светлана Баранова.

«На сегодняшний день задолженность собственников за капремонт — больше 600 млн рублей. У нас есть возможность все эти долги взыскать, чем мы и активно занимаемся, начиная с прошлого года. В этом году до конца года мы подадим в суд на всех должников, которые есть в Чувашской Республике», — сказала Баранова.

По ее словам, задолженность фактически сопоставима с годовым объемом средств на капремонт. «Эти 600 млн рублей, по сути, — размер годового котла на сегодняшний день. И если в год мы ремонтируем порядка 200 домов, то оплата задолженности в таком размере позволит нам порядка 200 домов лишних отремонтировать», — уточнила директор некоммерческой организации.

Она добавила, что в 2022 году в Чувашии собираемость взносов за капремонт составила 107%. «То есть мы собрали все, что начислили, и предыдущие долги», — пояснила Баранова.

В Минстрое Чувашии ТАСС сообщили, что в настоящее время в республике насчитывается 14 тыс. лицевых счетов с задолженностью за капремонт сроком более трех месяцев.

Баранова отметила, что в структуру работ по капремонту, утвержденных на федеральном уровне, входят капитальный ремонт крыши, фасада, подвальных помещений, замена внутридомовых систем коммуникаций, замена и модернизация лифтового оборудования. В Чувашии в этот перечень включили дополнительные виды работ: установку общедомовых приборов учета, утепление фасада, переустройство невентилируемой кровли на вентилируемую.