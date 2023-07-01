Первый окружной форум ремесленников и мастеров народных промыслов пройдет в Чувашии

ТАСС, 26 июля. Лучшие ремесленники и мастера народных художественных промыслов продемонстрируют свои работы 29 июля на окружном форуме в городе Мариинский Посад в Чувашии. Об этом сообщила ТАСС министр культуры, по делам национальностей и архивного дела республики Светлана Каликова.

«29 июля в Чувашии состоится первый Мариинско-Посадский окружной форум ремесленников и мастеров народных художественных промыслов. Заявки на участие в мероприятии уже подали более 50 мастеров республики, и это число еще увеличится. <…> Своими наработками в сфере развития народных промыслов и сохранения культурных традиций, а также готовыми рабочими кейсами поделятся эксперты из Карелии, Чувашии, Тульской и Кемеровской областей», — сказала собеседница агентства.

Главными темами форума станут государственная поддержка ремесленников и основные тренды в сфере ремесел. «На мероприятии будет презентован проект создания гончарной мастерской в Мариинском Посаде. Участники также обсудят особенности создания ремесленных двориков, и тему монетизации хобби. Форум тесно перекликается с целями и задачами национального проекта „Культура“ и регионального проекта „Творческие люди“, — добавила министр.

По словам Каликовой, на форуме проведут мастер-классы по вышивке, валянию валенок и набивке (сухому валянию) рисунка на валенки, а также по работе с глиной. «Во время мероприятия также будут экспонироваться работы мастеров народных промыслов», — отметила собеседница агентства.