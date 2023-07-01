Жаркая погода установится в регионах Поволжья к концу недели

ТАСС, 24 июля. Жаркая погода с превышением климатической нормы на 4-6 градусов установится к концу недели в регионах Приволжского федерального округа, при этом в Саратове, Ульяновске, Самаре и Пензе дожди отступят, а на севере региона непогода местами сохранится до конца недели. Об этом ТАСС сообщила в понедельник ведущий специалист центра погоды «Фобос» Алина Котилевская.

«На предстоящей неделе будет происходить перестройка атмосферных процессов на европейской территории страны. В Поволжье погода будет стабилизироваться в связи со смещением в регион антициклона, который сейчас располагается над Черным морем. В большинстве регионов осадки либо прекратятся совсем, либо будут носить очень локальный характер, а небольшое количество облаков поспособствует росту температуры, которая сейчас чуть от нормы буквально на 1-2 градуса, но уже через пару дней будет в среднем на 4-6 градусов выше нормы», — сказала Котилевская.

Она отметила, что в Саратове и Ульяновске в понедельник еще идут небольшие дожди, но уже завтра осадки прекратятся, при этом воздух прогреется с 28 градусов во вторник до 34 в пятницу. В Самаре дождей не будет до конца недели, ожидается постепенное повышение температуры с 25 градусов до 32 градусов. В Пензе во вторник еще есть небольшая вероятность коротких дождей, а столбики термометров покажут 23-24 градуса, но начиная со среды начнется стремительный рост температуры — до 32 градусов в пятницу. В Саранске завтра пройдут дожди с грозами, после чего осадки прекратятся, а температура также достигнет к концу недели 32 градусов.

Дожди и грозы

По словам Котилевской, дожди на этой неделе сохранятся на севере и востоке округа. Так, Нижний Новгород будет находиться на северной периферии антициклона, поэтому в области сохраняется вероятность коротких дождей вплоть до четверга. Тем не менее температура все равно будет повышаться: завтра в городе около 23 градусов, в среду и четверг — 26-28 градусов, а в пятницу — до 32 градусов. В Перми короткие небольшие дожди возможны всю неделю, температура воздуха будет постепенно повышаться с 23 градусов во вторник до 26-27 градусов в пятницу, в выходные дожди прекратятся, а воздух прогреется до 28 градусов.

В Кирове также до пятницы ожидаются кратковременные дожди. Воздух завтра прогреется до 18 градусов, во вторник и в четверг возможны грозы, при этом со среды потеплеет до 24-25 градусов, а в пятницу будет солнечно и 28 градусов. По информации Кировского Гидрометцентра, в отдельных районах Кировской области возможны ливни, град. В Казани, по словам Котилевской, температура всю неделю будет постепенно повышаться с 21 градуса в понедельник до 30 в пятницу, при этом всю неделю возможны кратковременные дожди.

В Чебоксарах практически все дни ожидаются дожди разной интенсивности, но воздух будет постепенно прогреваться: завтра в городе 22 градуса тепла, к пятнице потеплеет до 31 градуса. При этом будет ветрено, при грозах могут быть порывы ветра до 12-14 м/с. В Уфе есть небольшая вероятность дождя в пятницу, воздух прогреется с 26 градусов во вторник до 31 градуса в четверг и пятницу. В Оренбурге температура тоже будет повышаться с 28 градусов в начале недели до плюс 32 градусов во второй половине недели.

Как отметил в своем телеграм-канале председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов, в республике также продолжается непогода. В понедельник в регионе ожидаются грозы с усилением ветра до 15-20 м/с. В отдельных районах возможны ливни и град.