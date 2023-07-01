Информагентство ТАСС возобновляет работу в Чувашии

Со следующей недели в Чувашии начнет работу собственный корреспондент ТАСС. Теперь все интересные и важные события, происходящие в Чувашии, будут известны всей стране.

Новый корреспондент хорошо известен в региональном медийном сообществе — это Наталия Николаева, которая более 14 лет работала шеф-редактором информагентства REGNUM.

В свое время, будучи студенткой факультета журналистики Чувашского госуниверситета, Наталия публиковалась в газете «Ульяновец», позже работала в пресс-службе Минкультуры, откуда перешла в информационное агентство. А с 24 июля она приступит к обязанностям собкора ТАСС.

До нее эту должность 37 лет занимала легендарная Валентина Иванова. После ее ухода из жизни в 2015 году в Чувашии на протяжении восьми лет не было корреспондента ТАСС.

Как сообщает «Чувашинформ», еще одно федеральное СМИ — «Московский комсомолец», выпускающее в регионе «МК в Чебоксарах», планирует в ближайшее время возобновить работу в Чувашии.