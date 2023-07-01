В Чувашии отдыхают дети из ДНР и Запорожья

Автор: Ольга КазаковаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

В Чувашском госуниверситете стартовала вторая образовательная «Университетская смена» для школьников из Донбасса. За новыми знаниями и впечатлениями в республику приехали полсотни мальчишек и девчонок из города Снежное. «Университетские смены» проводятся в 50 университетах страны. Так называется единая образовательно-туристическая программа для подростков 14-17 лет с присоединенных территорий, это совместный проект Минпросвещения России и Минобрнауки России.

В Чувашском госуниверситете по этой программе принимают ребят уже второй год. Во время смены дети посещают лекции, занятия по программированию, робототехнике, физике, финансовой грамотности, психологии, игровые практикумы. Также в расписании — занятия по 3D-моделированию, знакомство с платформой Arduino, мероприятия с Киберклубом ЧГУ и Клубом настольных игр, спортивные игры, роспись шоперов, фотоквест и много других полезных и интересных встреч. Кроме того, еще одна группа детей из подшефного Бердянского района Запорожской области недавно приехала в Чувашию, чтобы отдохнуть в детском лагере.

Опубликовано: 21 июля 2023 г.


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