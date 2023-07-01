Фестиваль «Зеленое золото России» ждет гостей

Пивоварение — на уровень искусства

В Чебоксарах 12–19 августа во второй раз пройдет фестиваль пива «Зеленое золото России». Это праздник обрядового пива, в котором отражены богатые традиции чувашского народа.

Основная цель фестиваля — пропаганда достижений отечественной пивоваренной отрасли, повышение конкурентоспособности выпускаемой продукции и поддержка крафтового пивоварения как искусства. Об этом напомнил вице-премьер — министр сельского хозяйства республики Сергей Артамонов на заседании организационного комитета фестиваля.

Место проведения фестиваля прежнее — на площади Речников. В прошлом году он совпал с Днем республики, но потом было много пожеланий вывести его за «скобки» этого праздника, сделав самостоятельным мероприятием. Предложение поддержал Глава республики Олег Николаев. Завершение нынешнего фестиваля совпадет с праздничными мероприятиями столичного Дня города.

Принять участие в фестивале планируют 14 пивоваренных предприятий страны, в том числе шесть — из Чувашии. Среди регионов-участников — Воронежская, Пензенская, Самарская, Ленинградская области, Татарстан. Отличительная особенность фестиваля–2023 — расширение деловой программы, которая должна пройти под эгидой Минсельхоза России, сказал министр.

Активное участие примет Чувашский аграрный университет, где создан Центр компетенций «Чувашия — центр производства хмеля». В программе фестиваля также посещение хмельников республики, демонстрация обрядов пивоварения с блюдами национальной кухни, конкурсы, розыгрыши призов, кулинарные мастер-классы. Каждый день фестиваля разделен на 5 сетов продолжительностью 2 часа каждый, стоимость входного билета — от 100 до 350 рублей.

Оператором по техническому обеспечению и обслуживанию фестиваля определено АУ «Творческий город». По словам его представителя, на празднике пива само собой будет контролироваться возрастная категория посетителей по предъявлению паспорта. Посещение пивных сетов с дегустацией пенных напитков гражданам моложе 18 лет не показано. Нынче в инфраструктуре праздника свое место займут шале от предприятий общепита. Билеты на посещение уже готовы к печати. Пивовары будут располагаться в отдельных шатрах с соответствующей рекламой.

Организаторы фестиваля — Кабинет министров Чувашии, администрация города Чебоксары, пивоваренные предприятия при поддержке АО «Россельхозбанк».

Особое внимание уделяется безопасности мероприятия. Своими соображениями поделились представители МЧС по Чувашии и МВД по Чувашии. Последний сет длится с 23 часов до 1 часа ночи, но все должно быть в пределах приличий и с соблюдением общественного порядка, нацеливают полицейские.

Высказались также представители Республиканского центра медицины катастроф. Присутствие медиков на фестивале, по их мнению, необходимо. И не только ввиду возможной жаркой погоды, но и возможных осложнений у посетителей после употребления пенных напитков в совокупности с жареным мясом. Специалисты утверждают, что перебор с этим чреват…