Средняя стоимость отдыха в России в 2023 г. выросла на 10% — до 46 тыс. руб.

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Средний чек на поездки по России в 2023 году вырос на 9-10% по сравнению с годом ранее — до 46 тыс. рублей. Об этом сообщил президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский на пресс-конференции в ТАСС.

«Средний чек вырос в пределах 9-10% и составляет в этом году около 46 тыс. рублей. Он в себя включает и очень дорогие поездки, и очень дешевые», — сказал он.

Например, недельный отдых в трехзвездочном отеле Сочи в начале августа стоит минимум 24,5 тыс. рублей на двоих, в четырехзвездочном — от 40 тыс. рублей. «Один из хороших трендов Сочи на сегодняшний день — желание людей поехать в горы. Мы в этом году фиксируем, что горный кластер показывает очень высокую загрузку. Цены там примерно на 20% ниже, чем возле моря», — рассказал эксперт.

По данным РСТ, недельный отдых в отеле Анапы в начале августа стоит минимум 25 тыс. рублей на двоих, в четырехзвездочном — от 59 тыс. рублей. Стоимость отдыха в Крыму составит от 12 и 29 тыс. рублей соответственно, добавил Уманский.